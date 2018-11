Ce mini-café caché sous un escalier offre des biscuits gratuits jusqu’au 24 décembre

Le charmant café La Distributrice situé sous un escalier au coin des rues Saint-Denis et Mont-Royal a décidé d’offrir une petite douceur à sa clientèle pour la période des Fêtes.

Jusqu’au 24 décembre prochain, avec tout achat de 2 cafés ou de 2 chocolats chauds, vous recevrez un de leur célèbre biscuit au gingembre gratuitement.

Voilà une belle raison d’offrir un café à un collègue!

La Distributrice

408 avenue du Mont-Royal Est

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!