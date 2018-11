Conseil d’une amie

Votre Courrier de ce matin m’a ramenée à une époque où je travaillais dans une entreprise où on amorçait le virage pour rendre plus conviviales les relations entres employés et supérieurs hiérarchiques. Peu habituée à se faire traiter ainsi, une jeune et nouvelle collègue s’est prise au jeu, et comme la signataire de la lettre parue ce matin, a pensé que le gérant l’aimait plus que les autres.

Comme une novice, elle a manœuvré pour lui faire connaître son grand intérêt pour lui. Avec pour résultat qu’elle a perdu sa job même si elle était une excellente candidate. Selon moi, cette personne devrait s’interroger sur ce qui lui manqué dans son enfance pour se sentir ainsi l’objet de toutes les attentions.

Spécialiste des relations humaines en entreprise

Intéressante l’avenue que vous proposez. Si jamais malgré mes conseils elle maintenait sa décision de dévoiler son amour à son patron, espérons qu’elle vous lise avant d’agir.