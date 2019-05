Essayez ce savoureux curry de crevettes à la banane, une recette concoctée par Jonathan Garnier.

CURRY DE CREVETTES À LA BANANE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 6 à 8 minutes

Ingrédients

24 crevettes 16/20, décortiquées

60 ml (4 c. à table) corps gras de votre choix (beurre, huile ou beurre de cacao Mycryo)

30 ml (2 c. à table) cari de Madras

1 échalote, émincée

2 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) gingembre, haché

24 tomates Cerise, coupées en deux

2 bananes, en tranches

1 canne de lait de coco

1 lime, le jus

4 portions de riz cuit

60 ml (4 c. à table) feuilles de coriandre fraîche, hachées

Sel et poivre au goût

Préparation

Dans une poêle chaude, faites revenir les crevettes enrobées de beurre Mycryo ou dans le corps gras de votre choix, 1 minute de chaque côté.

Ajoutez 15 ml (1 c. à table) de cari et laissez revenir encore 1 minute. Salez, poivrez et réservez dans un bol.

Dans la même poêle chaude, dans le reste de corps gras, ajoutez l’échalote, l’ail, le gingembre, les tomates, les bananes, le reste de cari et laissez cuire, à feu vif, 2 minutes.

Ajoutez le lait de coco et laissez réduire. Vérifiez l’assaisonnement.

Ajoutez les crevettes, le jus de lime et mélangez.

Servez, accompagné de riz et de coriandre parsemée sur le dessus.