Cyber Lundi: 5 essentiels en gros spécial pour les propriétaires de chiens

Avoir un chien peut être très gratifiant, mais ça peut aussi venir avec son lot d’obligations.



Surtout lorsqu’il fait -40.



Voici cinq items qui vont vous aider à passer à travers l’hiver avec votre pitou.

Un GPS pour animal

Pour environ cinq dollars par mois, vous pourrez acheter la tranquillité d’esprit. Cet appareil génial vous permet de savoir où se trouve votre compagnon poilu en tout temps. En plus d’être 100 % sécuritaire pour votre toutou, le Tractive GPS 3 résiste à l’eau. Parfait pour les mois d’hiver.

Des écouteurs sport

Faire de longues promenades avec son chien peut être vraiment satisfaisant, sauf qu’il n’est pas nécessairement le meilleur partenaire de conversation. Pour vous aider à passer le temps, rien de mieux que de découvrir de la nouvelle musique ou un podcast qui vous intéresse. Ces écouteurs sont robustes et légers et résistent à la transpiration et aux imprévus météorologiques. Ils sont aussi munis d’un micro vous permettant de prendre vos appels sans perdre votre chien de vue.

59,00 $ CA







Un appareil photo

Vous voulez immortaliser vos moments de bonheur avec votre toutou, mais vous croyez avoir fait le tour des photos de téléphone? Pas de stress! Avec cet appareil EOS M6 de Canon, vous deviendrez un pro de la photo. Cet ensemble vient avec tout ce dont vous aurez besoin : 2 piles, un chargeur, un protège-objectif, une sangle, et même un étui pour transporter votre caméra au parc à chiens.

700,24 $





Une montre

Pour ne pas perdre le fil du temps lorsque vous vous amusez avec pitou, et pour ne pas rater vos autres engagements, il est important de toujours savoir quelle heure il est. Et pour vous faciliter la vie, avoir l’heure à portée de main (ou de poignet) est primordial. Une montre Timex est la façon idéale de concilier le travail et vos moments de qualité avec votre chien.

Une tasse de voyage

Pour rester au chaud lors des longues promenades, rien de mieux qu’un breuvage chaud. Et par souci environnemental, vous devriez toujours apporter votre propre tasse lorsque vous allez au café. Cette tasse Isotherme va garder votre café, thé ou chocolat chaud à la température désirée pour six heures tout en étant agréable à regarder.

