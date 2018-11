Cyber Lundi: on vous aide à trouver votre prochain téléviseur 4K!

Vous le savez, acheter un téléviseur est une tâche incroyablement compliquée.

En plus d'un prix de vente parfois digne d'un investissement, il est primordial de bien s'informer afin de faire un choix éclairé.

Avec le Cyber Lundi, une panoplie de téléviseurs ultra HD - aussi connues sous l'appellation 4K - tombent en rabais.

La différence entre une télé pleine HD de 1080p et une Ultra HD est la définition. Plus la définition est élevée, meilleure l'image sera.

Si vous prévoyez vous procurer un téléviseur ce lundi, voici cinq recommandations.

Photo Courtoisie

Le petit nouveau

Bon, TCL n'est pas particulièrement une petite entreprise.

La compagnie chinoise est le troisième plus important fabricant de téléviseurs au monde.

En Amérique du Nord, elle commence à faire sa place sur le marché.

Avec plus de 20 millions de télés vendues en 2017, on peut vraisemblablement faire confiance à TCL.

Et bien que leurs prix soient généralement plus raisonnables que ceux de Sony ou Samsung, Amazon offre un rabais de 80$ sur le modèle Roku TV de 55 pouces (469,99$).

​Si vous voulez le top...

Photo Courtoisie

...il faut payer.

2000$, pour être plus exact.

En rabais de 300$, le téléviseur Sony X900F de 65 pouces et sa qualité d'image voleront la vedette dans votre salon.

Que ce soit pour jouer, écouter le hockey ou des émissions de cuisine, vous ne serez pas déçus.

Photo Courtoisie

La meilleure offre

Pour 429$, vous pouvez vous procurer un téléviseur Toshiba Fire TV de 50 pouces, soit 170$ que le prix régulier.

Mais ce n'est pas tout! Avec cette télé, Best Buy vous offre gratuitement un Echo Dot d'Amazon!

Photo Courtoisie

La qualité à prix modeste

La réputation des téléviseurs Samsung n'est plus à faire.

Le prix est légèrement plus élevé que ses compétiteurs un peu plus bas de gamme, mais l'investissement en vaut le prix.

À La Source, on offre 250$ de rabais sur leur récent modèle intelligent de 55 pouces à ultra haute définition et à plage dynamique élevée pour 623$, et ce, jusqu'au 29 novembre.

Photo Courtoisie

Un peu plus abordable...

On ne se fera pas de cachettes: RCA ne rime pas avec haut de gamme.

Or, pour ceux qui désirent un téléviseur 4K sans briser leur tirelire, ou encore comme téléviseur de chambre d'amis, par exemple, la version 43 pouces 4K est une option intéressante.

Vendue 307$, elle n'est pas intelligente et ne peut profiter d'un accès internet.