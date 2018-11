D’importantes quantités de neige en ce début de semaine

MONTRÉAL – Un nouveau système dépressionnaire va balayer l’ensemble de la province à partir de lundi, amenant avec lui de la pluie et d’importantes quantités de neige. Jusqu’à 25 cm d’accumulation sont attendus mardi.

Un bulletin spécial a d’ailleurs été émis par Environnement Canada ainsi qu’un avertissement de tempête hivernal, notamment pour le secteur de Charlevoix. D’importantes accumulations de neige et de vents forts sont à prévoir.

Lundi, la journée sera principalement nuageuse pour l’ensemble de la province. Pour le sud du Québec, la pluie va débuter au cours de l’après-midi avant de se transformer en neige dans la soirée. À Montréal et à Québec, on attend 5 cm d’accumulation de neige lundi soir.

C’est mardi matin que le système va prendre de l’intensité, jusqu’à 25 cm d’accumulation sont à prévoir avec de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu’à 70 km/h.

Côté températures, elles seront douces puisqu’il fera 1 °C à Montréal et 2 °C à Québec.

La neige se poursuivra mercredi dans certains secteurs. À Montréal, c’est la pluie qui reprendra le dessus et le mercure affichera 2 °C. Même chose à Québec où de la pluie intermittente est prévue, il fera 3 °C.

Jeudi et vendredi, le soleil fera son grand retour et les températures seront aussi agréables. Les journées seront ensoleillées à Montréal et à Québec avec des températures légèrement au-dessus du point de congélation.

Bonne nouvelle: le soleil devrait rester dans le paysage pour la fin de semaine!