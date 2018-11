Et si vous fêtiez le Nouvel An à New York?

En collaboration avec

Pour les festivités du Nouvel An, aucun endroit n’arrive à la cheville de New York! Voilà pourquoi tant de gens se rassemblent à Times Square pour célébrer en grand l’arrivée de la nouvelle année.

Cette année (ou plutôt, en cette fin d’année!), prévoyez un petit voyage dans la Grosse Pomme pour vivre un décompte digne des films!

Réservez votre séjour et sortez vos mitaines à paillettes, cette soirée promet d’être mémorable!

Dès la fin de l’après-midi

Bien que plusieurs personnes s’y rejoignent dès 15h, les festivités commencent officiellement à 18h. C’est alors que la fameuse ball s’élève et affiche un grand décompte de 6 heures. On peut l’apercevoir sur Broadway ou sur la 7e avenue, depuis la 43e rue jusqu'à la 59e rue.

En plus de suivre les heures qui défilent, les participants y célèbrent aussi l’arrivée de la nouvelle année dans les pays plus à l’est.

Au milieu de l’action

Dès leur arrivée, les réveillonneurs sont dirigés dans diverses sections d’où ils pourront fêter en grand. Ces places sont gratuites et impossibles à réserver: premiers arrivés, premiers placés! Les chanceux reçoivent même une foule d’accessoires de fête pour s’afficher aux couleurs de la grande soirée.

Prévoyez tout de même tuques et mitaines pour rester au chaud pendant cette attente festive.

Vue d’en haut

D’autres optent plutôt pour les terrasses d’hôtels des alentours. Depuis ces fameux rooftops, l’expérience est élégante, magistrale et souvent soulignée d’un peu de champagne. Il faut alors prévoir un coût d’entrée et sans contredit y réserver sa place!

Un spectacle grandiose

Année après année, la foule assiste à un spectacle haut en couleur où plusieurs artistes réchauffent l’ambiance avec leurs hits.

Si les stars qui se produiront cette année sur la scène de Times Square sont pour le moment tenues dans le secret, il y a fort à parier qu’elles offriront des performances aussi flamboyantes que celles autrefois données par Miley Cyrus, Taylor Swift et Neil Diamond.

5, 4, 3, 2, 1 BONNE ANNÉE!

Alors que le décompte de 6 heures tire à sa fin, à 23h59, la ball dégringole dans un spectacle de lumières et de pyrotechnie.

Puis, le décompte de minuit culmine dans un nuage de confettis alors qu’une tonne (!) de petits bouts de papier tombent du ciel et virevoltent jusqu’à la foule qui rit, s’embrasse et se passe les bons vœux.

Voilà de quoi commencer l’année avec éclat, non?

Célébrations du Nouvel An à Times Square

31 décembre 2018

Dès 18 h

Times Square, New York



