Voici pourquoi il faut essayer l'expérience Fallout 76!

En collaboration avec

Le studio Bethesda a joué gros avec le lancement de Fallout 76, premier volet qui se déroule exclusivement en ligne pour sa série de jeux d’aventure.

Est-ce que notre patience sera récompensée?

Bien que le jeu fasse actuellement jaser pour des raisons pas très enviables (disons que les critiques ne sont pas très élogieuses), Bethesda planche déjà sur des mises à jour pour améliorer l'expérience des joueurs.

Qui sait? Peut-être que Fallout 76 rejoindra bientôt No Man's Sky au rang des jeux au lancement désastreux qui ont finalement charmé plusieurs joueurs au gré des mises à jour?

Pour les fans de la série Fallout, c'est l'occasion idéale de se procurer le jeu et contribuer à son amélioration par la bande en tweetant, par exemple, des critiques constructives aux créateurs du jeu.

Mine de rien, cette production est quand même prometteuse. Il n’y a pas que le mode de jeu en ligne qui fait en sorte que Fallout 76 est une toute nouvelle expérience pour les joueurs.

En effet, tous les personnages rencontrés – outre les monstres – sont d’autres joueurs en ligne qui peuvent autant être des alliés que des ennemis.

Et quoi d'autre?

Voici toutes les nouveautés à surveiller dans cette aventure post-apocalyptique se déroulant dans la région pittoresque de l’ouest de la Virginie!

Alerte nucléaire!

Ce qui fait le plus jaser depuis la parution du jeu est le fait qu’on peut déclencher des attaques nucléaires contre nos ennemis!

Oui, oui.

En éliminant des ennemis bien précis, vous obtiendrez les segments d’un code permettant de lancer une telle attaque.

Ensuite, en mélangeant exploration et travail d’équipe, vous pourrez rassembler les pièces manquantes de ce puzzle apocalyptique. Tout ça non seulement dans le but de vaincre vos ennemis, mais aussi pour dévoiler des monstres rares et de l’équipement précieux.

Jouer en ligne avec vos amis

Évidemment, le fait de pouvoir jouer en ligne avec vos amis est une partie intégrante du jeu.

En fait, elle est directement proportionnelle au niveau de plaisir que vous en tirerez.

Aider nos amis à accomplir des quêtes et à vaincre des monstres plus grands que nature? On embarque!

Êtes-vous un héros ou un vilain?

Le choix vous appartient! Vous pouvez vous allier aux autres joueurs ou vous conduire comme un malotru.

En prime, vous n’aurez pas à subir le choix de rôle des autres joueurs présents sur le même serveur que vous.

Si vous provoquez un autre joueur, les dégâts de vos attaques seront fortement réduits... jusqu’à ce que votre potentiel adversaire réplique.

En bref, vous ne serez pas toujours en train de vous défendre. Suffit d’ignorer les attaques de la racaille... si vous le souhaitez!

À noter: si vous tuez un joueur qui ne réplique pas, vous vous trouverez au centre d’une véritable chasse à l’homme, car un prix exorbitant sera mis sur votre tête. Ce qui fera saliver celles et ceux qui s’improviseront chasseurs de primes!

Une gigantesque carte!

Ceux qui ont été déçus par la taille de la zone de jeu de Fallout 4, Bethesda a pensé à vous.

Celle de Fallout 76 est presque quatre fois plus grande!

Avis aux explorateurs, chaque zone présente des caractéristiques différentes qui vous pousseront à revoir votre approche!

Fallout 76 est disponible sur PS4, PC et Xbox One depuis le 16 novembre chez les détaillants Microplay participants. Faites vite pour vous le procurer avant Noël!