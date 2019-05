Forza Horizon 4: un jeu de course qui marquera sa génération!

En collaboration avec:

Rouler en Lamborghini sur des routes enneigées à plus de 300 km/h? C’est le genre de folies que Forza Horizon 4 nous permet de faire cette année pendant le temps des Fêtes (et tout le reste de l'année d'ailleurs)!

À travers les années, la franchise Horizon s’est établie comme la référence en jeu de course en monde ouvert. Ce «frère» de la série Forza Motorsport s’adresse à un public qui apprécie un style de jeu plus arcade.

Mais on est loin de jeux comme Burnout ou encore Midnight Club. Le moteur physique de conduite est bien semblable au simulateur. De plus, les options de personnalisation sont pratiquement illimitées. On peut même installer des pneus d’hiver sur nos bolides de course!

Image: capture d'écran du jeu

En parlant de bolides...

Plus de 450 modèles de voiture sont inclus, allant de la Porsche 550A Spyder 1955 à la Ferrari 812 Superfast – et ils sont sublimes!

Dans toute la gloire du 4K, Forza Horizon 4 est l’un sinon LE plus beau jeu de course à avoir vu le jour.

Image: capture d'écran du jeu

La semaine des quatre saisons

Non, on ne parle pas du Québec en novembre!

Malgré le succès monstre de la franchise, l’équipe de Forza Horizon ne prend pas de raccourcis. Parmi les nouveautés du quatrième opus, le plus important est sans doute les saisons.

On amorce notre carrière en plein été. En remportant assez de courses, on progresse en automne, en hiver, puis au printemps. Vous l’aurez deviné, les différentes saisons modifient drastiquement notre approche sur les pistes. Que ce soit après une tempête de neige ou des averses, il faut redoubler de concentration pour demeurer la reine ou le roi de la route!

Image: capture d'écran du jeu

De belles surprises

Encore cette année, les showcases sont plus grands que nature.

Les quoi? Les showcases, ces courses contre un train, un aéroglisseur et on en passe! Encore une fois, ces événements évitent qu’on tombe dans une routine ennuyante.

Image: capture d'écran du jeu

Aussi, on ne veut pas trop vous en dévoiler, mais un personnage emblématique des jeux vidéo fait une apparition surprise après la saison hivernale.

Un indice: il conduit un Warthog!

Avec un jeu comme Forza Horizon 4, il ne nous reste plus qu'à souhaiter de belles journées du temps des Fêtes pleines de tempêtes – question de rester confortablement à l'intérieur pour jouer!