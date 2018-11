IBM créera une centaine d'emplois à Montréal

MONTRÉAL – L'entreprise IBM compte créer une centaine de postes «de haut niveau» dans son Centre d'innovation client de Montréal, a-t-elle annoncé lundi.

Ouvert en 2016, le Centre d'innovation travaille avec des clients d'IBM situés au Québec et au Canada, notamment dans le but d'accélérer la transformation numérique d'organisations publiques et privées.

Il s'agit du second centre de service à avoir été ouvert au Canada par l'entreprise américaine.

Par ailleurs, IBM a conclu un partenariat avec l'Institut de valorisation des données (IVADO), basé à Montréal. Cette entente vise à «combiner l'expertise en intelligence artificielle issue de la recherche et de l'industrie pour favoriser l'innovation de transformation au bénéfice des clients d'IBM», a expliqué l'entreprise par communiqué.

«C'est un fait reconnu que Montréal est devenue une plaque tournante mondiale en intelligence artificielle. La ville agit comme un aimant pour attirer les talents et les investissements. [...] Le Centre d'innovation client d'IBM à Montréal se concentrera sur la livraison de valeur à ses clients à l'aide de l'intelligence artificielle appliquée et en apportant des solutions réelles à des problèmes réels», a précisé Claude Guay, directeur général des Services d'affaires mondiaux d'IBM Canada.

IBM cherchera donc à pourvoir des postes d'ingénieur en apprentissage automatique, d'analyste scientifique des données, de développeur-maître et d'ingénieur des données au cours de la prochaine année.