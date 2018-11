Je sors, je reste

Coup de cœur

Le cadeau : concert-bénéfice

Le monde de Benjamin – une initiative pour sensibiliser la population à la cause de l’autisme – présente la première édition du spectacle-bénéfice Le cadeau. Ce concert réunira sur les planches du Théâtre Paradoxe de grands noms de l’humour et de la musique, tels que Mike Ward, France D’Amour, Marc Déry, Emmanuel Bilodeau et Jean-Pierre Ferland, qui interprètera une chanson inédite. Tous les profits de la soirée seront remis à la Fondation de l’autisme.

Ce soir à 20h au Théâtre Paradoxe, 5959 boulevard Monk

Je sors

Théâtre

Camillien Houde « Le p’tit gars de Sainte-Marie »

Après l’engouement qu’a connu la pièce de théâtre Camillien Houde « Le p’tit gars de Sainte-Marie » en 2017, celle-ci revient à l’Espace libre du 27 novembre au 15 décembre. Cette pièce, dont la mise en scène est assurée par Daniel Brière et Geoffrey Gaquère, a été créée pour souligner les festivités du 375e de la ville. Elle met en lumière l’histoire du maire ayant dirigé le plus longtemps à Montréal. Ce sont vingt acteurs-citoyens du quartier Centre-Sud qui assurent les différents rôles en plus de la distribution de professionnels.

Ce soir à 20h à l’Espace libre, 1945 rue Fullum

Musique

VNV Nation

Deux ans après avoir présentée sa tournée Compendium 20 Years of Work, la formation britannique VNV Nation s’amène de nouveau à Montréal avec sa musique aux influences électroniques et alternatives. Le chanteur Ronan Harris et le bassiste Mark Jackson seront au Théâtre Corona pour présenter leur dernier album, intitulé Noire.

Ce soir à 19h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre Dame Ouest

Théâtre

Baby-sitter

La pièce de théâtre Baby-sitter sera présentée à l’Espace le vrai monde? Après des représentations à La Licorne et un peu partout au Québec. La pièce raconte l’histoire de Cédric, qui a fait une gaffe en balançant des propos sexistes à une journaliste lors d’un match sportif. La vidéo sera rendue virale et il sera suspendu de son travail, en plus d’ébranler son couple et sa belle-famille. Heureusement, il y aura la nouvelle baby-sitter qui viendra changer l’atmosphère.

Ce soir à 19h à l’Espace le vrai monde?, 9155 rue Saint-Hubert

Musique

La grosse soirée

La grosse soirée revient pour la huitième fois afin de faire découvrir trois groupes de musique. C’est la formation hardcore Get The Shot, que le public a surtout connu grâce à la chanson Infnite Punishment, qui lancera le bal. Puis, les spectateurs auront droit à la performation d’Obliterate suivi de celle du groupe montréalais Sudden Waves, aussi reconnu pour sa musique hardcore. L’entrée est gratuite.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 rue Saint-Laurent

Humour

Eh la la..! de Martin Matte

Il aura fallu attendre sept ans avant de voir le populaire humoriste monter sur scène à nouveau. Martin Matte sera à la Place des arts aujourd’hui et demain pour présenter le nouveau matériel de son spectacle intitulé Eh la la..!. Fidèle à lui-même, l’humoriste et comédien promet d’être aussi drôle que provocateur pour ce troisième spectacle solo.

Ce soir à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Littérature

The Flame

Le livre testament de l’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen, intitulé The Flame, est en librairie. Quelque temps après sa mort survenue en novembre 2016, son fils Adam a fait la sélection des poèmes, chansons et pages de journal intime, rédigé par ce grand poète, romancier et musicien montréalais. Si la plupart des extraits sont des inédits, on retrouve aussi d’autres extraits connus.

En librairie aujourd’hui

Documentaire

Le cri du rhinocéros

L’animateur et comédien Marc Labrèche vient à la rencontre d’une vingtaine d’artistes d’ici et d’ailleurs pour réfléchir aux limites de leur instinct créatif. La grande question qu’il s’est posée est la suivante : qu’arrive-t-il quand un artiste, bourré de talent, à l’impression d’être allé au bout de ce qu’il avait à dire? Pour savoir ce qu’en pense Xavier Dolan, Robert Lepage ou Denys Arcand, le documentaire sera diffusé en primeur sur ICI Radio-Canada ce soir.

Ce soir à 21h sur ICI Radio-Canada

Documentaire

Le grand requin-marteau

Toute la semaine, sur ICI Explora, voyez des documentaires portant sur un des plus grands prédateurs de la mer : le requin. Ce nouveau documentaire, présenté en primeur, relate de la présence du grand requin-marteau dans les eaux tropicales de Bimini, dans les Bahamas, un lieu propice pour ce mammifère marin.

Ce soir à 19h sur ICI Explora