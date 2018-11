Kim Kardashian était droguée lorsqu’elle a filmé son fameux «sex tape»

Dans le dernier épisode de Keeping Up With the Kardashians, Kim a raconté son passé de «fille de party» à sa sœur Kendall et à Scott Disick.

La maman de 38 ans s’est souvenue qu’elle a pris de l’ecstasy à deux reprises, et que des choses négatives lui sont arrivées à chaque fois.

«J’en ai pris une fois et je me suis mariée. J’en ai pris une deuxième fois et j’ai filmé mes ébats», a-t-elle indiqué à ses deux interlocuteurs. Kim Kardashian a brièvement été mariée à Damon Thomas, un producteur de musique.

Jenner et Disick semblaient sous le choc en apprenant que Kim K. avait consommé de la drogue avant de filmer son fameux «sex-tape» avec Ray J.

«Tout le monde le savait [qu’elle avait pris de l’ecstasy]. Ma mâchoire tremblait tout au long», a précisé la star de télé-réalité.

Le passé de «party animal» semble bien derrière elle, mais a quand même souligné qu'elle pouvait encore faire des choses un peu folles.