La McSweenisation du combat environnemental

Vendredi dernier, journée annuelle des rabais. L'image des foules se battant pour se frayer un chemin à l’intérieur des magasins tranche avec les multiples appels à la modération dans la consommation qui accompagnent le retour de la question écologique dans le débat public. Le fameux Pacte en est, bien entendu, le principal symbole. On peut voir dans ce dernier, et dans ce qu'il représente, une forme de McSweenisation du combat environnemental.

Pendant longtemps, il apparaissait clair qu’il fallait rompre, au moins partiellement, avec la logique du système économique si l'on souhaitait durablement éviter la catastrophe. Aujourd’hui, on cherche plutôt à « responsabiliser » le consommateur. C’est l’approche que semblait défendre samedi Claude Villeneuve dans sa chronique. Mais n'est-ce pas un peu facile? Ne passe-t-on pas à côté de l'essentiel en faisant de l'enjeu environnemental une simple question de choix individuels et de dépenses personnelles?

Les vertus de la McSweenisation...

À tout seigneur, tout honneur : cette façon de concevoir n’est pas exempte de vertus, à condition – et c’est là où le bât blesse – qu’on ne s’en tienne pas qu’à celle-ci. Mais notons-en néanmoins les points positifs.

Il est important et même fondamental que nous nous regardions tous le nombril. Le problème central est qu’il existe une construction sociale du besoin. Les grandes entreprises ne font pas que proposer des produits pour combler nos besoins, elles construisent en permanence ces derniers de toute pièce par le message publicitaire afin de garder en vie le cycle éternel de la consommation. La consommation est en grande partie une stratégie sciemment planifiée.

Les grandes compagnies sont certes très performantes pour produire des biens, mais ceux-ci sont très souvent inutiles, comme l’économiste John Kenneth Galbraith l’avait perçu dès 1958 dans son livre L'ère de l'opulence. La télévision a été indispensable à un tel système depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ajoutons à ce portrait la fameuse obsolescence programmée, et nous comprenons qu’il est très loin d’être inutile de se demander, avant de sortir le portefeuille, si nous en avons vraiment besoin et de refuser de contribuer soi-même à cette grande supercherie.

Si chacun nettoie le devant de sa porte, la rue sera rapidement propre, dit l’adage. C’est vrai! En théorie.

...et ses effets pervers

Pourtant, cette approche, lorsque laissée à elle-même, est aussi porteuse de nombreux effets pervers.

Qu’elle soit explicite ou non, il y a bel et bien une forme de culpabilisation du consommateur. Si cette dernière n’est pas complètement infondée, elle passe à côté du fait que tous les consommateurs ne vivent pas la même réalité.

Je valorise personnellement ardemment l’achat responsable, visant toujours le produit local et réalisé dans de bonnes conditions sociales et écologiques. Je suis prêt à payer quelques dollars de plus, parce que ça ne change fondamentalement rien à ma structure financière. Pour d’autres, payer quelques dollars de plus, ça change tout.

La colère des uns contre les prix de l’essence, comme on le voit en Franc avec les gilets jaunes, ne relève pas d’un attachement immodéré à la pollution, mais d’une défense de leur seule manière de survivre dans le contexte. Quand on habite dans une région éloignée sans transports en commun et qu’on a peu de moyens, la voiture d’occasion à diesel n’est pas un choix, mais une obligation.

On se surprendra ensuite de l'irritation de plusieurs de nos concitoyens quand des artistes qui voyagent abondamment en avion leur exigent de modérer leurs habitudes, ce qu’ils ne peuvent souvent pas se permettre de faire.

Et le politique, dans tout ça?

Cependant, le principal problème l’approche McSweenienne est que le système économique n’est pas remis en question. Dans sa chronique de samedi, Claude Villeneuve faisait référence à ce reproche parfois adressé au comptable, mais le rejetait un peu trop rapidement du revers de la main pour réinsister sur la nécessité de changer nos habitudes de vie.

La McSweenisation prend des allures de Guide de survie dans l’incontournable système actuel. Malheureusement, pour reprendre une formule-choc d’une vidéo récemment présentée au Festival de la décroissance qui a eu lieu à Montréal en septembre dernier, réduire son temps sous la douche n’aurait pas empêché Hitler de prendre le pouvoir.

On demande aux gens de modifier leurs comportements, mais ce qui se passe en haut ne change pas. J’en parlais il y a quelques jours en traitant du récent Accord États-Unis-Mexique-Canada, qui va rendre encore plus difficile d’adopter des réglementations environnementales. Il y a bien entendu parfois des traités qui présentent des engagements écologiques, mais ceux-ci n’ont généralement pas plus de valeur réelle que le papier sur lequel ils sont imprimés (probablement pas du papier recyclé).

C’est pourtant politiquement qu’il faut imposer des limites aux comportements des grandes entreprises et à la logique de la production illimitée. J’avançais quelques suggestions pendant le dernier sommet du G7.

Si nous devons responsabiliser nos concitoyens, ce n’est pas en tentant de leur dire quoi acheter, mais en les invitant à l'engagement. Lorsque nous serons des millions à investir le terrain de la lutte politique, nous pourrons réellement changer les choses.

***

Simon-Pierre Savard-Tremblay, docteur en socio-économie du développement.

Pour me contacter : simonpierre.savardtremblay@ehess.fr