Le Centre de transport Bellechasse sera souterrain

Le futur Centre de transport Bellechasse, où seront entreposés et entretenus plus de 200 autobus, sera construit sous terre et comportera en surface un bâtiment en forme d’anneau et un grand espace vert.

Il deviendra ainsi le premier centre de transport souterrain en Amérique du Nord.

Photo STM

Photo STM

Ce projet remplace le plan initial de centre de transport étagé en surface, et entraînera une meilleure acceptabilité sociale, croient la Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal.

Le centre, qui devrait être prêt au début de 2022, se trouvera dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, et sera construit au coût de 254 M$. Il remplacera le Centre de transport St-Denis, rendu désuet, et accueillera une bonne partie des 300 autobus hybrides commandés par la STM.