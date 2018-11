Le projet #VanLife de cette montréalaise vous donnera envie de partir à l'aventure

ATTENTION. L’histoire de la Montréalaise Julie Plante risque de vous donner envie de faire vos valises et de partir à l’aventure en van.

Avec son père, Julie a décidé de revamper complètement une caravane afin d’en faire son espace de création et de travail, mais aussi son espace de vie. Un projet sur lequel ils ont travaillé ensemble durant plus d’un an.

Maintenant que la Caravane tout en beauté est prête à prendre la route, la jeune montréalaise a décidé de se lancer un autre défi: celui d’aider les femmes dans le besoin.

«Je pars fin novembre pour un roadtrip sociétal s’étalant sur 6 mois, qui me mènera jusqu’au Costa Rica. À travers ce voyage, je rendrai visite à des groupes de femmes dans le besoin pour leur apporter mon aide, les faire se sentir belles à l’extérieur comme à l’intérieur et embellir leur journée», a-t-elle expliqué en entrevue avec JoliJoliDesign.

Une page sociofinancement a d’ailleurs été lancée pour aider la Montréalaise à réaliser son rêve. Pour l’encourager, c’est par ici.

Pour tout savoir de son projet, c’est par ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!