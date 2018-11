Le Sénat a approuvé une loi spéciale forçant les employés de Postes Canada à retourner au travail

OTTAWA – Le Sénat a approuvé lundi soir le projet de loi qui forcera le retour au travail des employés syndiqués de Postes Canada.

Après une journée de délibérations, 53 sénateurs ont approuvé le projet de loi spéciale C-89, contre 25 qui l'ont rejeté. Quatre se sont abstenus de prendre position.

La loi sur le retour au travail doit maintenant obtenir la sanction royale, délivrée par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Cette formalité doit être accomplie lundi soir.

La loi spéciale entrera ensuite en vigueur mardi midi, mettant ainsi fin aux grèves tournantes amorcées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) à la fin octobre.

La loi C-89 avait précédemment été adoptée aux Communes dans la nuit de vendredi à samedi. Le Sénat avait ensuite amorcé son étude du projet de loi samedi, avant de poursuivre ses travaux lundi.

Depuis plus d'un mois, les employés des postes tiennent des grèves tournantes à la grandeur du pays, perturbant les activités de livraison du courrier, sur fond de conflit de travail.

Le STTP réclamait plusieurs améliorations aux conditions de travail de ses membres, notamment en matière d'équité salariale entre les facteurs urbains et ruraux, de santé et sécurité et sur la charge de travail généré par l'augmentation du volume de colis à livrer. Malgré la présence d'un médiateur spécial nommé par Ottawa, le Syndicat n'est pas parvenu à s'entendre avec Postes Canada.

En raison de la période chargée des Fêtes, le gouvernement Trudeau a choisi d'adopter une loi spéciale afin d'assurer que les colis commandés par les Canadiens pendant cette période pourront bien être acheminés.

Les deux partis devraient maintenant se retrouver face à un médiateur, qui aura le mandat de trouver un terrain d'entente entre le STTP et Postes Canada.