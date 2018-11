Lettre à madame X

« Dans mon travail, j’écris souvent la phrase suivante : “Bonjour, madame (ou monsieur) X, voici notre soumission tel que discuté plus tôt”, nous confie J.-F. Gilbert. Dois-je écrire “tel que discuté” ou “telle que discutée” » ? Tout dépend de votre objectif. Voulez-vous dire « Voici la soumission dont (ou de laquelle) nous avons discuté plus tôt » ? L’adjectif tel s’accordera alors avec le nom qui le précède. Ex. : Voici notre soumission telle qu’elle a été discutée plus tôt (ou, à la rigueur, telle que discutée plus tôt). Voulez-vous plutôt dire « Voici la soumission que nous nous sommes engagés à vous présenter » ? Dans ce contexte, tel (que) renverrait incorrectement à la proposition « Voici notre soumission ». Tel, un adjectif, ne peut pas faire référence à toute une proposition. On utilisera alors une autre formule incluant, par exemple, les conjonctions comme ou ainsi que. Ex. : « Voici notre soumission ainsi que nous en avons discuté plus tôt » ou « comme (nous en avons) discuté plus tôt ».