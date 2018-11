«Ma mère ne m’a jamais fait de caresse» - Ginette Reno

L’enfance de Ginette Reno n’a pas été facile. La talentueuse interprète et chanteuse à la voix spectaculaire a pourtant cruellement manqué d’affection alors qu’elle n’était qu’une fillette.

À LIRE AUSSI: Des disques d’or dans les toilettes

Elle est revenue sur ces moments très difficiles lors d’un tour de table à l’émission Deux filles le matin.

«J’ai été élevée dans une famille très dysfonctionnelle. J’aurais aimé que ça soit plus doux, plus tendre. Ma mère ne m’a jamais donné de caresse. J’ai eu des problèmes avec ça. Elle me disait: “Va-t’en bette d’hypocrite” chaque fois que je l’approchais pour lui donner un bec», se remémore l’interprète.

Pour pallier ce manque, elle s’est acheté une peluche, qui l’a soutenue et qui l’a aidé à passer au travers.

«Je me suis acheté un toutou, énorme, doux. Quand je parle à mon toutou, c’est moi. Je lui parle je lui jase, puis je lui donne des becs!», explique Mme Reno.

Cette peluche, dont elle prenait le plus grand soin, la représentait, elle.

Malgré cette difficulté de l’enfance qu’elle a réussi à surmonter, elle se dit aujourd’hui très fière de sa carrière, mais aussi de ses trois enfants et son petit-fils.