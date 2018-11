Montants confisqués: plus de 18 millions$ dans les poches du SPVM en 11 ans

En 11 ans, plus de 18 millions $ en biens et montants confisqués ont été remis dans les coffres de la police de Montréal après le partage gouvernemental, soit 1,7 million $ en moyenne par année.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a, par exemple, récolté 2,5 millions $ en 2018, pour un total de 18,6 millions $ depuis 2008.

Ces montants, qui font partie des revenus associés au SPVM, ne servent pas à financer une activité opérationnelle précise, «mais plutôt une partie de l’ensemble [des] activités», a précisé le corps policier.

Chaque année, le gouvernement partage entre différents groupes les montants et le produit net de la revente de biens saisis lors d’opérations policières, qui ont été ensuite confisqués.

«Ce sont tous les dossiers qui sont passés devant les tribunaux et dont le juge a ordonné la confiscation des biens visés, comme des immeubles, des comptes de banque, et des placements financiers. Ça peut être des dossiers qui remontent à cinq ans», a expliqué le commandant au SPVM Paul Verreault, qui travaille à l’unité ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) et produits de la criminalité.

Selon un décret gouvernemental, cette somme totale confisquée est ensuite divisée entre le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels, des organismes communautaires en prévention de la criminalité et les organismes municipaux ou le ministère de la Sécurité publique, «dont les corps policiers ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes».

Le montant qui revient au SPVM est donc déterminé en fonction du pourcentage de la participation aux opérations policières, a indiqué Me Jean-Pascal Boucher, porte-parole pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«L’argent de ces biens et l’argent récupéré du profit de la vente servent à combattre le crime, à venir en aide aux victimes et à empêcher les criminels de refinancer le crime. C’est toute la collectivité qui y gagne», a-t-il soutenu.

Immeubles bloqués

Depuis 2008, la police de Montréal a réussi à mettre la main sur près de 200 immeubles qui ont fait l’objet d’une ordonnance de blocage, dans le cadre du programme gouvernemental ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers), auquel le SPVM participe.

Ce sont des immeubles «gelés» en vertu d’une ordonnance d’un juge, qui ne peuvent être revendus et dont les propriétaires doivent respecter certaines obligations, a expliqué Paul Verreault. Par exemple, une maison où on produit du cannabis illégalement pourrait être bloquée le temps que le propriétaire soit reconnu coupable.

Selon des documents de la Ville, ces bâtiments bloqués de 2008 à 2018 avaient une valeur totale de 87,2 millions $, avec une équité de 45,6 millions $, soit le prix de leur valeur foncière, moins les prêts associés. L’équité pour l’année 2008-2009 n’a pas été déterminée.

Le SPVM a d’ailleurs saisi depuis 10 ans 47,5 millions $ lors d’opérations policières dans le cadre du programme ACCEF sur les crimes économiques.

Le corps policier participe aussi au programme ACCES, qui lutte contre la contrebande illégale d’alcool, de tabac et maintenant de cannabis.

Contrebande: ce que le SPVM a saisi depuis 2001*

• Plus de 11 millions $ en argent comptant

• Plus de 16 millions $ en tabac de contrebande

• Plus de 7,5 millions $ en tabac à chicha de contrebande

• Plus de 7 millions $ en drogue

• Plus de 95 000 litres en alcool de contrebande

• Cannabis : une première maison bloquée en novembre depuis la légalisation (501 plants saisis, 33,5 lb de marijuana et 10 lb en vrac, 500 boutures périmées, 8 440$ en argent)

*Dans le cadre du programme ACCES – Actions concertées pour contrer les économies souterraines