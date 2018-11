Nouveau point de discorde concernant le REM avec la Ville de Mont-Royal

Le conseil municipal de la ville de Mont-Royal a rejeté à l’unanimité le concept préliminaire de gare du Réseau express métropolitain (REM), qu’il juge mal intégré à son architecture et au paysage avoisinant.

«Ce qui est ressorti des commentaires des architectes de notre Conseil consultatif d’urbanisme (CCU), c’est qu’il n’y a pas eu d’efforts de la part de CDPQ Infra pour intégrer la gare à l’architecture et au patrimoine du secteur, a résumé le maire Philippe Roy. Les architectes ont recommandé aux élus de refuser.»

En plus des défauts d’intégration, la municipalité affirme que CDPQ Infra – la division de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui gère le projet du REM –, n’a fourni aucune information sur les élévations, les dimensions, les plans intérieurs et les finis du projet de gare.

L’accès piéton à la gare, séparé par des barrières de «clôtures massives», serait aussi mal intégré à l’environnement.

Il s’agit d’un nouveau point de discorde entre CDPQ Infra et la Ville de Mont-Royal, alors que cette dernière demande à ce que le tronçon qui traversera son territoire soit recouvert pour protéger la quiétude de ses citoyens.

La Ville de Mont-Royal attend maintenant de recevoir de nouveaux plans pour réévaluer la demande, même si l’organisme dispose de pouvoirs particuliers qui pourraient lui permettre d’aller de l’avant sans l’autorisation de la Ville. «CDPQ Infra répète partout qu’ils veulent travailler en relation et en harmonie avec les communautés où va passer le REM, donc on s’attend à ce que ça suive le processus normal», a souligné M. Roy.

De leur côté, les gestionnaires du REM disent être en train d’analyser la situation.