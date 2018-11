Points perdus...

On peut toujours laisser filer quelques points ici et là surtout quand on appartient au top 10 de la Ligue nationale.

Mais, le Canadien ne peut pas se permettre de plonger dans l’indiscipline, de gaspiller des opportunités de victoire comme ce fut le cas à Buffalo et face aux Bruins, samedi soir.

Ce petit jeu est dangereux parce que les points qui vous ont glissé entre les doigts risquent de vous hanter quelques semaines plus tard.

Vendredi à Buffalo, le Canadien a perdu un point.

Claude Julien l’a dit et il avait parfaitement raison. Max Domi a perdu la tête, il a pensé à lui en cherchant revanche, tournant ainsi le dos à ses coéquipiers.

Face aux Bruins, une équipe prête à être battue parce que plusieurs de leurs patineurs influents sont présentement à l’infirmerie, le CH avait fait basculer le momentum de son côté. Puis, Jonathan Drouin, spectaculaire lors de ce match, vient tout gâcher en frappant David Backes au visage avec son bâton.

En 24 heures, trois points se sont envolés.

Cette dernière séquence, est-il besoin de le rappeler, soulève des interrogations. Comment peut-on améliorer une brigade défensive qui réagit difficilement à l’adversité ?

Une réponse surgit rapidement : Shea Weber.

Impact immédiat

D’accord. Il revient au jeu contre les Hurricanes, au moins deux semaines avant l’échéancier prévu. Aura-t-il un impact immédiat ? Assurément, et même si on ignore comment il se comportera sur la glace après une absence de près d’un an et face à une compétition de plus en plus intense, à des jeunes joueurs qui patinent à vive allure, et appelé à rivaliser avec les meilleurs joueurs de l’équipe adverse. Uniquement sa présence influencera le comportement de ses coéquipiers.

Avec Weber et Jeff Petry, le Canadien misera sur deux défenseurs capables de remplir des missions importantes. Sans oublier que Weber ajoutera plus de punch, plus d’options à l’attaque à cinq. Mais les autres défenseurs ?

À travers la ligue, on rapporte que Marc Bergevin est à la recherche d’un autre défenseur d’expérience, capable d’occuper un poste stratégique parmi le top quatre. Et, il devra apporter des changements avec le retour de Weber. Peut-être consultera-t-il son bon ami Doug Armstrong, des Blues de St. Louis, dont l’équipe ne va nulle part ?...

Il y a aussi l’attaque, qui n’a pas causé de soucis aux entraîneurs depuis le début de la saison, mais qui, récemment, a montré des signes soulevant des interrogations.

Phillip Danault a gagné la confiance des décideurs en raison de sa polyvalence. Par contre, quand on occupe le poste de joueur de centre au sein de la deuxième ligne d’attaque, on doit marquer des buts. On ne questionnera jamais l’effort déployé par Danault, mais son poste exige une meilleure production.

Une semaine intéressante

♦ Il faudra surveiller Bergevin, de retour de Finlande, et voir comment il composera avec les effectifs. Il sera aussi intéressant de connaître le dénouement dans le dossier de William Nylander. Les Leafs ont jusqu’à vendredi pour en venir à un accord... sinon, à moins d’une transaction, il prendra possiblement la direction de la KHL. Kyle Dubas, le directeur général des Leafs, ne cédera pas sur le plan établi par les Leafs relativement au contrat, à la durée de l’entente et au montant proposé...

♦ Le nom du gardien Charlie Lindgren a alimenté les rumeurs au cours de la dernière semaine. Les Panthers de la Floride, en particulier, auraient manifesté de l’intérêt pour le gardien du Rocket de Laval. Les Panthers sont en difficulté présentement. Ils auront du mal à rejoindre le peloton luttant pour une qualification aux séries éliminatoires, surtout si on ne parvient pas résoudre le problème devant le filet.

♦ Dans le passé, Jim Rutherford, le directeur général des Penguins de Pittsburgh, a toujours vérifié auprès de Bob Murray, son homologue des Ducks d’Anaheim, s’il y avait des possibilités d’un changement au niveau de leurs effectifs. Les Penguins surveilleraient de près le défenseur Brandon Montour.

♦ L’Avalanche du Colorado pourrait bien mêler les cartes dans la division centrale surtout avec le trio de Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog. MacKinnon et Rantanen sont à l’origine de la séquence de sept matchs avec au moins un point pour l’Avalanche (6-0-1). Les deux joueurs ont obtenu deux points et plus au cours de leurs quatre derniers matchs. Attention à cette équipe, qui a disputé 14 matchs à l’étranger contre seulement neuf à Denver.