Quand quelqu’un ne tient pas sa promesse

Mon conjoint et moi avons été travailleurs autonomes et contracteurs pendant 20 ans pour une grosse entreprise qui a aujourd’hui fermé ses portes. Une de nos clientes à qui on rendait gratuitement de nombreux services nous disait toujours « Pour l’instant je ne peux que vous offrir une bonne bouffe et du vin pour vous récompenser, mais si jamais je gagne à la Loto, je ne vous oublierai pas! »

Elle a gagné un million l’an dernier. Tout de suite elle m’a appelée pour me dire qu’elle m’inviterait à manger dès qu’elle aurait touché son prix. Elle savait alors que vu les difficultés de la grosse entreprise pour laquelle on travaillait, nos finances étaient en péril. Puis elle est venue prendre un café à la maison après être allée réclamer son prix. Comme elle ne faisait pas référence au don qu’elle nous avait promis, je lui ai demandé ce qu’il en advenait? Sa réponse : « Tu sais, 1 million de dollars, ce n’est pas beaucoup! »

Puis la grosse entreprise en question a fermé et on s’est retrouvés sur la paille. Nos deux enfants nous ont aidés un peu, mais ils ont leur vie et leurs obligations. On s’est donc débrouillés avec les moyens du bord en faisant de petits boulots qui nous gardaient la tête hors de l’eau. On vit dans notre Van depuis plusieurs mois car on ne peut pas se payer un loyer. Notre adresse pour recevoir notre courrier est celle de notre fausse amie dont je parlais plus haut, et chaque fois qu’on la croise, après avoir demandé de nos nouvelles dont elle sait qu’elles sont mauvaises, un silence malaisant s’installe.

Depuis un moment, elle écume les hôpitaux pour passer des examens pour des douleurs qui lui rongent le ventre et dont personne ne trouve d’origine, même si moi je pense sincèrement que ce sont les remords de ne pas nous avoir donné notre dû qui la rongent. J’ai une question pour toi Louise, même si mon mari pense qu’on n’obtiendra rien d’elle. Comme ma mère disait toujours « On ne fait jamais de promesse qu’on ne peut pas tenir », comment puis-je rappeler sa promesse à cette personne qu’on avait tant aidée, vu qu’elle avait eu un passé merdique? Pourrais-je lui demander un 5% de ce qu’elle a gagné à la loterie?

Une personne désespérée qui garde espoir

Je crois sincèrement que votre mari a raison. Si elle avait voulu vous donner une part de son gain, elle l’aurait déjà fait. Si la perspective d’un refus ne risque pas de blesser votre orgueil déjà mis à mal, allez-y, tout en gardant en mémoire que même si les grands principes de vie existent, personne n’est tenu de les observer. Il se peut qu’elle se ronge les sangs pour ne pas avoir rempli sa promesse, mais attention de ne pas ronger les vôtres en entretenant un vain espoir.