Souper-bénéfice de la Fondation Jean-Neveu

Québecor s’est associée à la Fondation Jean-Neveu dans le cadre du souper-bénéfice pour aider Les Maisons Péladeau dans leur lutte contre l’alcoolisme, les toxicomanies et autres dépendances. La soirée était sous la coprésidence d’honneur de Lyne Robitaille, vice-présidente principale, Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie Québecor, présidente et éditrice du Journal de Montréal, et de Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron.

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse