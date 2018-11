Tous les espoirs sont permis pour «La course des tuques»

La course des tuques obtiendra-t-elle le même succès que La guerre des tuques 3D, qui avait amassé 3,4 millions $ aux guichets en 2015 ?

Avec une sortie prévue dans 80 salles au Québec le 7 décembre prochain, en deux ou en trois dimensions, et une soixantaine de ventes déjà bouclées sur le marché international, tous les espoirs sont permis pour François-les-lunettes, Chabot, Sophie, Luc et leur joyeuse bande d’amis.

«On espère, évidemment», a rigolé la productrice Marie-Claude Beauchamp, de CarpeDiem Film, lors de la première montréalaise de La course des tuques, qui se tenait lundi soir.

«C’est toujours dangereux de faire des pronostics, mais c’est sûr qu’on est excités. On pense que le calibre est égal, sinon supérieur au premier», a-t-elle ajouté.

Plus de mille invités

Chose certaine, le tapis rouge qui précédait la projection du film animé, lundi, a créé un grand engouement et causé de vives bousculades au quatrième étage du Cinéplex Odéon Quartier Latin, parce que trop populaire avec ses 1400 convives, invités VIP et gagnants de concours.

Le rendez-vous avait d’abord été planifié à l’extérieur, mais, température pluvieuse oblige, l’événement s’est tenu à l’intérieur du cinéma.

Les Hélène Bourgeois-Leclerc, Mehdi Bousaidan, Ludivine Reding, Mariloup Wolfe, Catherine Trudeau et Nicholas Savard L’Herbier, qui prêtent leurs voix aux personnages de La course des tuques, ont foulé un tapis rouge achalandé, au bout duquel trônaient des figurines grandeur nature des protagonistes de l’histoire.

Les chanteurs qui interprètent les différents morceaux de la trame sonore, dont Corneille, Alexe, les Cool Kids, Étienne Cousineau et Ludovick Bourgeois, ont également pris part à l’événement.

Thématiques universelles

Dans La course des tuques, François-les-lunettes (Hélène Bourgeois-Leclerc) se mesure à un adversaire de taille, le nouveau venu Zac (Mehdi Bousaidan), jeune prétentieux qui n’hésite pas à tricher lors d’une course, avec l’appui de sa cousine Charlie (Ludivine Reding). Piqué dans son orgueil, François réclamera une revanche. Le combat enneigé sera alors rude pour accéder à la victoire.

«Le premier film avait touché un vaste public, mais c’est encore plus large, cette fois-ci, a observé Mariloup Wolfe. Ce sont des thématiques universelles, de la famille, de l’amitié, qui sont abordées, ce qui fait que ça touche une grande masse.»

Aux dires de Marie-Claude Beauchamp, le projet de suite de La guerre des tuques 3D était déjà dans l’air avant même que le premier volet ne prenne l’affiche, en 2015.

Les réactions d’enfants devant les idées soumises lors de «focus groups» laissaient présager une réussite pour la mouture en trois dimensions du classique de Rock Demers et, donc, une demande pour un deuxième chapitre.

«La barre était déjà haute avec le premier film, parce qu’il fallait s’assurer que les "fans" allaient suivre. On l’a fait avec beaucoup de doigté la première fois, et on a utilisé le même soin cette fois. On a fait très attention à la mémoire que les gens avaient de La guerre des tuques. On a gardé les mêmes valeurs. Dans le deuxième, on avait une liberté différente par rapport à la structure narrative, on n’avait pas la rigidité que le premier nous imposait. On est plus modernes par rapport au rythme, par exemple.»

Ce qu’ils ont dit

Hélène Bourgeois-Leclerc: «Je suis de la génération de La guerre des tuques, le film original. De faire la voix de François-les-lunettes, ç’a été un magnifique cadeau, d’autant plus que dans le nouveau film, il prend plus de place.»

Mariloup Wolfe: «Le film se demande jusqu’où on doit aller par amitié, jusqu’où on doit aller pour gagner, qu’est-ce qu’on doit faire avec l’ego, est-ce qu’on doit se soutenir ou être individualistes. Ce sont les valeurs véhiculées par le film. C’est un divertissement, mais aussi un cinéma qui sert.»

Mehdi Bousaidan: «Au début, mon personnage, Zac, a l’air méchant, mais plus le film avance, plus on se rend compte qu’il a de la difficulté avec ses parents, qu’il cherche juste un peu l’affection et l’approbation des autres. C’est un personnage complexe. C’est bien de montrer aux jeunes qu’il n’y a pas de méchants ou de gentils, qu’il y a juste des gens qui font des erreurs et qui essaient de bien faire, mais c’est mal interprété.»

Ludivine Reding: «Dans La guerre des tuques et La course des tuques, il n’y a pas de technologie, pas de iPhone. Ça nous rend nostalgiques de l’époque où les enfants savaient s’ennuyer!»