Un insouciant du volant demande pardon

Un jeune homme, qui a causé la mort de deux de ses amis en plus de blesser gravement trois jeunes femmes lors d’une collision à Kahnawake, a demandé pardon aux victimes lundi, avant d’être condamné à cinq ans de détention.

Photo Facebook Anthony Angus Robertson

Détenu

« Je vous demande pardon. J’ai de la difficulté à me pardonner moi-même. Je donnerais ma propre vie pour ramener mes amis », a soufflé Anthony Angus Robertson, au palais de justice de Longueuil.

Le 28 octobre 2017, vers 3 h, l’homme alors âgé de 22 ans n’a pas écouté les supplications de ses passagères qui l’imploraient de ralentir et de les laisser descendre du véhicule.

Le jeune conducteur, qui circulait à haute vitesse sur le boulevard des Vétérans, dans la réserve amérindienne de Kahnawake, a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a pris feu en sortant de la route.

Six personnes prenaient place dans la Dodge Challenger, qui ne possédait que cinq ceintures. Deux hommes de 17 et 21 ans sont décédés, l’un des suites d’un polytraumatisme, l’autre en raison de l’incendie.

Trois femmes âgées de 18 et 19 ans ont été blessées, dont deux grièvement, au point où elles ont dû réapprendre à marcher après plusieurs mois de réadaptation.

Vodka dans la voiture

Le conducteur a fui les lieux. Dans les heures précédant la tragédie, Robertson buvait de la vodka dans sa voiture.

C’était alors un autre jeune homme qui était au volant, mais l’accusé a exigé de reprendre le contrôle de son véhicule plus tard en soirée, malgré l’opposition des jeunes femmes qui l’ont supplié de ne pas conduire en état d’ébriété.

Non seulement Robertson a répondu qu’il pouvait faire ce qu’il voulait puisqu’un de ses oncles est un peacekeeper, mais il s’est mis à conduire de façon erratique et rapide, en omettant de s’immobiliser aux arrêts et aux feux de circulation.

La sortie de route fatale s’est produite alors que l’accusé regardait son téléphone à la recherche de musique, a précisé son avocate au juge Marco Labrie lundi.

« Face à la mort »

« Il nous a laissés là, face à la mort, sachant que des gens étaient toujours vivants. Je me demande s’il repense à ce moment, le moment où il m’a regardée et s’est enfui », a témoigné en larmes l’une des jeunes femmes, dont on ne peut dévoiler l’identité sur ordre de la cour.

« Je ne comprends pas si c’était par colère, pour nous impressionner ou à cause de ta consommation. Nous t’avons hurlé d’arrêter la voiture plusieurs fois et c’était comme si tu n’entendais personne », a insisté une autre victime.

Anthony Angus Robertson a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions et de délit de fuite en juillet dernier. Il a été condamné à cinq ans de pénitencier et d’une interdiction de conduire de la même durée.

Ce qu’ils ont dit

« En fait, vous allez devoir composer avec une sentence à vie puisque vous vous remémorerez ce que vous avez fait chaque soir et je n’ai aucun contrôle là-dessus. »

– Le juge Marco Labrie, s’adressant à l’accusé

« Ce qui devait être une soirée amusante avec mes amis est devenu la pire nuit de ma vie. »

– L’accusé Anthony Angus Robertson

« Cette nuit-là, mon fils a donné sa vie pour toi. Il commençait à peine à vivre et il n’est plus là à cause de tes décisions. »

– La mère de la victime de 17 ans

« Tout le monde dit “pauvre Anthony”, mais tu reviendras à la maison. Mon [fils] ne me reviendra pas. [...] J’espère que tu apprendras de ça et que tu enseigneras aux autres jeunes de ton âge à ne pas être stupides ni conduire un véhicule de la façon dont tu l’as fait. »

– Le père de la victime de 21 ans