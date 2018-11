Un mystérieux investisseur

Comme bien des producteurs de cannabis au pays, Cannara s’abreuve à coup de millions à même les paradis fiscaux pour financer ses activités, comme l’a constaté Le Journal.

En janvier dernier, Le Journal a révélé que 40 % des producteurs autorisés par Santé Canada, dont l’ontarienne 48 North administrée alors par Martin Cauchon et Alain Dubuc, se sont financés à hauteur de 165 millions $ dans des États au taux d’imposition très bas ces deux dernières années.

Cannara ne fait pas exception à cette pratique répandue. Au cours des six derniers mois, près de 4,3 M$ d’investissements ont transigé par des paradis fiscaux, selon des documents financiers consultés par Le Journal.

Cascade de millions $

Le 12 octobre dernier, près de 2,7 M$ des 28,5 millions $ investis dans Cannara sont passés par ces juridictions laxistes.

L’argent est venu des îles Vierges britanniques (2 M$), Monaco (378 000 $), Malte (151 000 $), Liechtenstein (90 000 $) et Gibraltar (50 000 $).

Quelques mois plus tôt, le 21 juin, un 50 000 $ est passé par la Suisse.

Un peu plus d’une semaine plus tard, c’est 1,5 M$ du placement de 8,2 M$ qui entrait au pays via les îles Vierges britanniques (1 M$) et Monaco (500 000 $).

Entreprise discrète

Les deux actionnaires de Cannara sont Javaa Private Equity, une société de prêts hypothécaires enregistrée au Registre des entreprises, gérée par Zohar Krivorot et The Zohar Krivorot Family Trust, ainsi que FV Pharma Inc.

Les administrateurs de Cannara sont Zohar Krivorot (son PDG), Thomas Fairfull, le fondateur et PDG de FV Pharma, Alexander Wolfe, le vice-président de développement des affaires de Cannara, Besar Xhelili, avocat chez Manor Law, Charles R. Spector, avocat chez Dentons, et Ryer Lennie, président de Miles Capital inc.

La maison mère de FV Pharma s’appelle FSD Pharma. Elle a son siège social dans la Ville reine et est valorisée à plus de 443 millions $ à la Bourse de Toronto.

Le Journal a essayé à plusieurs reprises d’avoir une entrevue avec le chef de la direction et fondateur de Cannara, Zohar Krivorot, mais il a décliné nos demandes.