Une patinoire ultra féérique où aller faire des «steppettes» en forêt cet hiver

Enfilez vos plus gros bas de laine, la saison des «steppettes» sur glace est enfin arrivée (ou presque)! Que vous soyez fan ou non de patinage, vous risquez de tomber sous le charme de ce magnifique sentier de glace de 1,3 kilomètre situé à Arrowhead, en Ontario.

La patinoire, qui traverse une forêt dense, vous donnera l’impression de mettre les pieds dans un conte de fées.

Des soirées Fire&Ice sont également organisées pour vous permettre de faire quelques «steppettes» sur glace alors que cette dernière est illuminée de centaine de torches Tiki. Il n’y a certainement rien de plus romantique!

Sachez toutefois que le parc de Arrowhead en Ontario se trouve à environ 5h30 de route de Montréal. Voilà l’excuse parfaite pour organiser un week-end inoubliable avant les Fêtes!

Pour connaître la date d'ouverture de la patinoire du parc Arrowhead ainsi que toutes les dates des soirées Fire & Ice prévues pour la saison

