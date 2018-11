Une ville tombe sous le charme d’un investisseur dans le pot

FARNHAM | Après les années noires de fermetures d’usines, le maire de Farnham est séduit par les 100 millions $ d’un investisseur qui veut faire de l’ancienne manufacture du village la plus grande usine de cannabis médicale au Québec.

« Zohar [le chef de la direction et fondateur de Cannara] a un souci d’être un bon citoyen corporatif de toutes les façons possible. Il promet 300 emplois d’ici 2021. Je le crois », lance sans hésiter le maire de Farnham, Patrick Melchior.

Le numéro un de la ville d’un peu plus de 9000 âmes ne s’en cache pas : c’est moins le cannabis que l’homme d’affaires qui mène le projet qui l’a charmé. « Il arrive et me dit : “D’ici 2021 [on va créer] 300 emplois. Je vais bien rémunérer ton monde. On veut s’impliquer dans la fondation du maire.” Moi, c’est ça qui me séduit beaucoup », poursuit-il.

Au départ, Patrick Melchior trouvait « un petit peu malaisante » l’idée de voir une compagnie de cannabis dans sa cour, mais l’idée a fait son chemin. « D’une part, c’est légal. D’autre part, il n’y aura pas de boutique à la porte de l’usine. Ils font de la production », tranche celui qui a été intervenant en toxicomanie avant de faire le saut en politique.

Pas une ville « cannabis »

Même s’il aura bientôt la plus grande usine de cannabis médicale intérieure du Québec, M. Melchior refuse qu’on colle l’étiquette « cannabis » à Farnham.

« Je ne veux pas que l’on devienne la capitale du pot. Pas du tout. J’ai une vision beaucoup plus bucolique de la chose. On est la porte de la route des vins. On est la porte de l’Estrie », insiste-t-il.

Quand on lui demande s’il serait irrité d’apprendre que la compagnie se finance comme beaucoup d’autres dans les paradis fiscaux, il répond du tac au tac : « Ça m’agacerait plus qu’un peu », avant de préciser que c’est en grande partie le système actuel qu’il faut changer.

Boom économique

Mais pour le vice-président de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, Vincent Harbec, l’arrivée de Cannara rime surtout avec mini-boom économique. « S’il y a 300 personnes de plus qui travaillent à Farnham, le midi, les restaurants vont nécessairement plus rouler. Les gens vont venir plus s’installer », observe-t-il.

Ces dernières années, Farnham ne l’a pas eu facile. En 2015, l’usine de tapis Beaulieu, que Cannara vient d’acheter, a fermé ses portes. Plus de 80 personnes se sont retrouvées le bec à l’eau du jour au lendemain.

Ce coup dur a plombé le moral des citoyens qui se relevaient à peine de la fermeture de l’usine de revêtement automobile Collins et Aikman, qui avait jeté à la rue 350 des leurs il y a 10 ans.

LA COMMERÇANTE

Photo Francis Halin « Mon père a ouvert un bistro-crèmerie avec une belle terrasse, mais il n’y avait malheureusement pas assez d’achalandage sur l’heure du dîner, ou même le soir, donc ç’a dû fermer », raconte la DG de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCBM), Mélanie Gobeille, devant la devanture du commerce placardé de la rue Principale.

LE DENTISTE

Photo Francis Halin Le dentiste André Savard, copropriétaire de la clinique dentaire Savard-Chartier, vit à Farnham depuis 43 ans. Il voit d’un bon œil l’arrivée de Cannara, même s’il ignore encore quel sera son impact social. « Les gens vivent surtout du secteur agricole et de la construction, donc s’il y a des industries qui se développent, on n’est pas contre, c’est certain », dit-il.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE

Photo Francis Halin L’agente immobilière Yannick Gingras de Remax Différence sent déjà un regain d’intérêt pour le marché. « On parle de 300 emplois. On parle de 300 familles. Même si juste 20 % s’achètent une propriété, c’est certain que c’est beaucoup de ventes », dit-elle en montrant les plans d’un nouveau quartier qui va les accueillir.

L’OPTOMÉTRISTE

Photo Francis Halin « Il y a beaucoup de gens qui sont en chômage à Farnham, donc ils vont peut-être postuler là, et ça va leur donner une occasion d’emploi », espère l’optométriste Denis Vallée, propriétaire de la clinique Opto-Réseau, qui habite Farnham depuis plus de 35 ans.

Farnham

Population : 9239

Superficie : 92 km2

Budget annuel : 15 millions $