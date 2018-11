15 idées de coiffures de vedettes à copier pour votre party de Noël

Quand on veut donner un petit plus à notre look festif de Noël, il n'y a pas juste les paillettes et le rouge à lèvres rouge: notre coiffure peut aussi être le point de mire!

Par contre, trouver de l’inspiration en matière de coiffure, ce n’est pas toujours évident. On a tendance à alterner entre nos cheveux «lousses» ou en couette.

Pour que vous soyez prête pour vos partys du temps des Fêtes, on vous a déniché 15 coiffures de célébrités qui, bien que dignes des tapis rouges, sont faciles à recréer.

La tresse

1. Madelaine Petsch - Tresse queue de poisson

Magnifique et facile comme tout, mais, pour vous rafraîchir la mémoire, regardez cette vidéo:

2. Abigail Cowen - Couronne de tresses

Celle-ci est un peu plus compliquée à réaliser, alors voici un tutoriel facile à suivre:

3. Vanessa Morgan - Tresses sur les côtés

Si vous préférez la tresse en touche finale, optez pour celles sur les côtés, qui ajouteront un détail très cute à votre look.

Le chignon

4. Adeline Rudo - Chignon bas

Avec cette coiffure, vous pouvez avoir l’air chic sans donner l'impression d'avoir fait un effort.

Voici un tutoriel qui montre clairement les étapes à suivre:

5. Camila Mendes - Demi-chignon

Ce demi-chignon donne un look romantique et nous rappelle La Belle et la Bête. On adore!

6. Meghan Trainor - Chignon chic

Le chignon de ballerine est toujours approprié et on aime bien ne pas avoir de cheveux dans le visage!

Les cheveux «lousses»

7. Zoey Deutch - Boucles vintage

Les vagues rétro donnent instantanément un effet classe, et c’est plus facile à réaliser qu’on ne le croit.

8. Zendaya - Effet mouillé

Fait inusité: Zendaya avait fait son propre maquillage et coiffé ses propres cheveux pour cet événement GQ.

On ne sait pas exactement quels produits elle a utilisés, mais on recommande le Damped de Schwarzkopf pour donner l’effet mouillé!

9. Lana Condor - «Slick»

Les cheveux «lousses» mais léchés sur le dessus de la tête, c’est très élégant. Vous pouvez utiliser le même produit que Zendaya, mais seulement sur les racines.



Les accessoires

10. Emma Stone - Boucle

Cet accessoire est hyper cute, festif et super facile à intégrer à votre coiffure. En plus, vous pouvez l'adapter à votre style personnel en choisissant la couleur ou le tissu de la boucle.

11. Kristen Stewart - Accessoire métallique

Pour rendre une coiffure plus edgy, ajoutez plusieurs bobby pins. Vous pouvez les croiser comme Kristen Stewart ou créer d'autres motifs. Vous serez la plus cool de votre party de Noël!

12. Letitia Wright - Perles

On capote sur le demi-chignon de Letitia Wright, mais surtout sur l’effet royal que les perles ajoutent au look. Wow!



La queue de cheval

13. Chloe Bennet - Queue de cheval volumineuse

Pour avoir autant de volume que Chloe, un shampooing sec volumisant fera l’affaire. On aime beaucoup le Volume XXL de Batiste.

14. Shay Mitchell - Queue de cheval basse et lisse

Bon, il vous faudra probablement des rallonges, mais ce look ultra-classe sera sans aucun doute mémorable!

15. Stella Maxwell - Queue de cheval accessoirisée

Si vous souhaitez rendre votre queue de cheval originale, pourquoi ne pas y ajouter de petits rubans?

