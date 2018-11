BARRETTE, Maurice



À Magog, le 14 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Maurice Barrette, époux de feu Mme Lucienne Hébert, demeurant à Magog.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Yves Robert), Sylvie (Benoît Nadeau) et François (France Belisle); son filleul Sylvain Hébert (Marie-Claude Aubin); ses petits-enfants: Sarah (Anthony Gagnon-Bonneau), Lysiane (Gabriel Archambault), Adrien et Olivier; son arrière-petit-fils Zac; ses soeurs et frères ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères. Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er décembre 2018 de 9h à 11h au155, RUE SHERBROOKE, MAGOG, QCTél.: (819) 843-4473 - Téléc.: (819) 843-4563Courriel: info@ledouxmagog.comwww.ledouxmagog.comafin de recevoir vos témoignages de sympathie. Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Magog pour les bons soins prodigués et les bénévoles de l'Envolée pour leur accompagnement chaleureux.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Envolée, 50, rue Saint-Patrice est, Magog, Qc, J1X 3X3.