4 restos où manger le meilleur poulet au beurre à Montréal

Le poulet au beurre fait partie des plats réconfortants que tout le monde aime manger une fois que la neige s’invite dans le décor.

Par chance, à Montréal, il y a d’excellents restaurants indiens qui, bien entendu, tiennent tous sur leur menu respectif ce plat bien propre à leur cuisine traditionnelle. Mais où pouvez-vous bien manger les meilleures assiettes de poulet au beurre sur l’île?

Voici 4 endroits qui selon nous valent définitivement une visite :

1. India Rosa

Le India Rosa est le petit nouveau dans toute cette liste de restaurants indiens montréalais, mais mérite entièrement sa place parmi les meilleurs. Ici, le poulet au beurre est servi en assiette à partager (comme l’ensemble du moment) afin que tout un chacun puisse savourer la viande bien tendre qui baigne dans la sauce crémeuse aux tomates et aux épices indiennes. Le plat est servi avec du riz basmati, mais commandez également du pain naan pour être certain de ne pas gaspiller la succulente sauce.

1241 rue Mont-Royal Est



2. Bombay Mahal

Le poulet au beurre du restaurant de Parc-Extension Bombay Mahal se distingue par la richesse de la sauce, mais aussi le petit côté sucré de cette dernière qu’on ne retrouve vraiment pas partout. La garniture de coriandre vient balancer le tout avec un peu de fraicheur. On le déguste le soir avec du riz et du pain naan en accompagnement, ou bien le midi dans un thali.

1001 rue Jean-Talon Ouest

3. Maison Indian Curry

Le poulet au beurre de la Maison Indian Curry fait compétition à son voisin, le restaurant Bombay Mahal. Eh oui, les deux restaurants partagent le même coin de rue et servent tous les deux de l’excellent poulet au beurre. Celui de la Maison Indian Curry est beaucoup moins sucré que son voisin. Il est même plus qu’épicé que la moyenne selon certains palets. Dans tous les cas, il est excellent!

996 rue Jean-Talon Ouest



4. Restaurant Gandhi

Le restaurant Gandhi situé dans le Vieux-Montréal, offre une expérience un peu plus «chic» que les autres restaurants mentionnés dans cet article. Or, le poulet au beurre y est tout aussi délicieux qu’ailleurs. Les épices sont dosées à la perfection et la sauce est ultra crémeuse, un critère très important pour un bon poulet au beurre.

230 rue Saint-Paul Ouest

Pour savoir où bien manger à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!