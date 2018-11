5 bijouteries québécoises pour briller de mille feux

Connaissez-vous nos bijouteries québécoises? À l’approche des fêtes, brillez de mille feux en découvrant le talent des artisans et des créateurs de bijoux d’ici. Les créations sont fièrement fabriquées au Québec et restent accessibles au grand public.

Voici donc 5 boutiques qui offrent de petites merveilles dans le monde de la joaillerie québécois.

SCARO : Les scarabées de Caroline Arbor

La réputation de l’artiste-joaillière Caroline Arbour n’est plus à faire. Ses créations en forme de scarabées ont révolu le monde de la bijouterie québécoise. Sa ligne intitulée Scaro présente donc une collection de bagues, des colliers, des boucles d’oreilles, des broches et même des boutons de manchette, en argent sterling, en or et sont ornés de pierres précieuses. Des vedettes comme Danièle Henkel et Mitsou adorent ses pièces en forme de longicorne à deux antennes distinctes. *Boutiques Signé Local, BIRKS, Musée des beaux-arts de Montréal, L’Art des artisans du Québec, Boutique des métiers d’arts du Québec

Les bijoux Argent Tonic tous fabriqués à la main

Le designer de bijou d’origine mexicaine Aaron Maya est propriétaire, depuis 16 ans de la bijouterie Argent Tonic et a déménagé dans une toute nouvelle boutique sur la rue Laurier. Derrière chaque bague, chaque collier ou chaque bracelet, il y a d’abord un coup de cœur pour une pierre ou un métal comme le saphir étoilé, l’émeraude, le topaze, et même le diamant. Le bijoutier est en constante évolution à développer de nouveaux procédés de fabrication qui le distinguent des autres créateurs. *136 Avenue Laurier Ouest, Montréal

Nouvelle collection « Les Basics » pour elle à Horace Jewerly

De beaux bijoux, de qualité et pas chers existent à Horace Jewerly. Depuis six ans, l’entreprise créée par Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury se refait une beauté avec un nouveau look épuré, moderne et au goût du jour que l’on peut voir sur le site web de leur boutique en ligne. La nouvelle collection « Les Basics », comprend plusieurs pièces intemporelles et classiques avec plusieurs magnifiques bagues et des boucles d’oreilles. On adore aussi le fait qu’on puisse superposer les bijoux. *Boutique en ligne au www.horacejewelry.com

FORINOJ offre des bracelets uniques pour hommes

La star de télé-réalité de l’émission XOXO Jake Forino lance sa propre marque de bracelets pour hommes FORINOJ. Tous les bijoux sont confectionnés à partir de matières premières telles que le Jasper, l’hématite et labradorite. Deux bagues sont aussi disponibles en acier inoxydable, qui donnent vraiment du punch pour compléter un look. En outre, les prix très raisonnables sont situés entre 42 et 69 dollars. * Boutique en ligne https://forinoj.com

Les vedettes adoptent LITZI

La marque de bijoux montréalais Litzi présente la nouvelle collection Ramona, tirant ce nom de la chanson thème de Bob Dylan « To Ramona ». Les pièces en en argent sterling, en or massif ou en vermeil doré sont forgées en forme de cœur, d’étoile et de symbole de paix. Elles incarnent tout simplement l’esprit de Woodstock de l’époque. D’ailleurs, depuis le lancement de la marque l’année dernière, une liste de célébrités a été vue portant LITZI, dont Madame Sophie Grégoire Trudeau, l’actrice Jenny Mollen et le combattant UFC George St-Pierre. *Boutique en ligne https://litzi.love