5 items en rabais pour les gens qui travaillent dans un bureau

Puisque c’est Cyber Monday, voici des bébelles en rabais qui pourraient être pratiques pour les gens qui travaillent assis devant un ordinateur.

Une imprimante «tout-en-un»

Amazon

Pourquoi se casser la tête et se procurer une nouvelle cartouche d’encre, quand on peut simplement acheter une nouvelle imprimante à 37% de rabais ? (réponse : parce que ce n’est pas responsable)

Mais pour ceux qui ont réellement besoin d’une nouvelle imprimante, voici une bonne option.

Sous le produit noté à 4,6 étoiles sur 5, un consommateur du nom de Claude Rioux a laissé un des commentaires les plus utiles de tous les temps : «je ne peux vous donner une opinion juste, car c’est un cadeau de noël alors revenez-moi après les fêtes.»

Merci Claude!

Disponible ici!

Une chaise de bureau pour le support lombaire

Bureau en gros

On devient un vrai adulte le jour où l’on réalise l’importance d’un bon support lombaire.

Et rien ne dit «incroyable support lombaire» comme «Fauteuil de direction en maille avec siège en cuir contrecollé».

Étant en rabais à 50%, c’est une bonne dose de confort lombaire et budgétaire.

Disponible ici!

Un vélo stationnaire

Amazon

À force d’être assis à longueur de journée, les travailleurs de bureau peuvent se fossiliser (en plus de développer des douleurs lombaires).

Avec un rabais de 58% sur ce magnifique vélo, on peut garder la forme dans son salon, sans devoir socialiser avec des gens suant dans un gym.

Après quelques semaines d’utilisation assidue, le vélo peut aussi servir de support à linge dans le sous-sol.

Disponible ici!

Un hamac à pieds

Amazon

Pendant que ton corps se meurt tranquillement dans un cubicule gris et triste, tes pieds auront l’impression de se bercer doucement dans entre deux palmiers. On peut même l’apporter en avion quand on se dirige vers un endroit où l’ensemble de notre corps pourra se bercer dans un hamac.

Offrir des moments de détente à ses pieds pour seulement 15,99 $ au lieu de 19,99 $, c’est une aubaine qui se prend au pied levé.

Disponible ici!

Disque dur externe

Best buy

Qu’est-ce qui est pire qu’un souper de Noël interminable chez ses beaux-parents? Perdre tous ses documents sur son ordinateur après un bogue majeur et n’avoir rien sauvegardé ailleurs. Tes photos de Thaïlande? Bye bye.

Ton précieux mémoire de maîtrise qui traîne de la patte depuis 6 mois? Bye bye aussi! T’as compris le principe. Pour t’éviter ce genre de catastrophe, procure-toi ce disque dur externe portatif dernier cri.

Disponible ici!

*Les articles à rabais sont assujettis à des changements sans préavis et sont en vigueur au moment de la publication.