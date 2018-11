SEERS, Pierre



À Terrebonne, le 24 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Pierre Seers, époux de feu Mme Colette Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Marie-Claude Jean) et Mireille (Willy Cognée), ses petits-enfants Natacha (Raul), Willy-Pierre (Alexandra) et Guillaume ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 30 novembre de 16h à 21h ainsi que le samedi 1er décembre dès 9h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 10h au salon même.