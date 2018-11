Amanda Bynes fait son grand retour médiatique sur les pages du Paper Magazine

En 2014, les frasques d’Amanda Bynes faisaient les manchettes de tous les magazines à potins à travers le monde.

Abus de drogue, arrestation pour alcool au volant, séjour en prison, tweets inappropriés : Amanda Bynes faisait parler d’elle pour toutes les mauvaises raisons.

Dans leur dernière édition «Break The Internet», le magazine Paper a décidé de mettre de l’avant la comédienne déchue.

On se souvient qu’après ses (trop) nombreuses altercations avec des célébrités via Twitter, la jeune femme avait finalement été hospitalisée en psychiatrie. Loin des caméras et de la vie publique depuis 2015, Amanda Bynes poursuit ses études au Fashion Institute of Design and Merchandising, au centre-ville de Los Angeles. L’ex-comédienne y obtiendra d’ailleurs bientôt son diplôme.

C’est dans ce contexte qu'une journaliste du magazine Paper, Abby Schreiber, a rencontré celle qui a désormais 32 ans.

Amanda Bynes y raconte qu'elle a toujours éprouvé un malaise à se voir à l’écran. Elle se trouvait trop grosse et avait détesté se voir en garçon dans le film «She's the Man». Son malaise l’avait poussé à consommer de la drogue comme du Aderall et de la marijuana.

La jeune femme a encore beaucoup de difficulté à parler de sa période la plus sombre, où elle tweetait des choses obscènes à des célébrités. Elle avait, entre autres, indiqué que Chris Brown avait battu Rihanna parce qu’elle n’était pas assez jolie et avait demandé au président Obama de retirer sa sentence de conduite avec facultés affaiblies. Elle attribue son comportement entièrement sur sa consommation de drogue excessive.

Avec les années, Amanda Bynes est optimiste pour le futur, elle qui mentionne que ses pires années sont derrière elle et que tout peut aller pour le mieux désormais.

L’entrevue complète est disponible sur le papermag.com.