Benny&Co. à l’assaut de l’Ontario

Cinquante-huit ans après l’ouverture de son premier restaurant, la chaîne québécoise Benny&Co se lance à l’assaut du marché de l’Ontario. Trois premiers établissements ouvriront leurs portes à partir de décembre en banlieue d’Ottawa.

«C’est un rêve de jeunesse, et nous y sommes enfin parvenus, s’est exclamé Yves Benny, fils du fondateur et vice-président de Benny&Co. On envisage aussi de s’installer dans la région de Toronto et, qui sait, bientôt, peut-être, aux États-Unis, à Vancouver et dans les Maritimes.»

Si l’expansion se concrétise, c’est que l’entreprise connait une forte croissance au Québec. Elle exploite aujourd’hui 50 restaurants qui génèrent un chiffre d’affaires annuel dépassant les 100 millions $. «Nous ciblons la clientèle des jeunes familles et nous misons sur des marchés où la demande excède l’offre en restauration», a détaillé M. Benny.

Éviter l’échec

Plusieurs concurrents de Benny&Co. ont tenté de s’implanter en Ontario et aux États-Unis, sans succès. Dans les années 90, Saint-Hubert a connu un échec retentissant, avec des pertes de près de 4 millions $. Pour éviter ce scénario, Yves Benny mise sur le concept «fast casual» («rapide et décontracté»), une tendance lourde en restauration.

«Les gens peuvent commander au comptoir, prendre un verre de vin et se faire servir aux tables. Cela permet d’offrir des prix plus intéressants et d’accélérer le service aux clients», estime-t-il.

Ce concept à mi-chemin entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide suscite un engouement de plus en plus fort auprès des clients.

«Nous sommes rendus nez à nez avec les grandes chaînes, et nous sommes en mesure de maximiser nos marges», a plaidé Yves Benny.

La compagnie investira près de 5 millions $ pour lancer ses trois premiers restaurants en Ontario, dans les villes de Kanata, Orléans et Napean. L’expansion permettra la création de 90 emplois.