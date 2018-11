PARENT, Pierre



Le 12 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Parent de Joliette. Il était l'époux de Noémie Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Diane (Claude Hubert), Josée (Luc Loranger), Andrée (André Corriveau), Chantal (Pierre Jr Lafrenière), Martine (Patrice Rivest), Jacinthe (Patrick Ratelle), ses 10 petits-enfants adorés ainsi que leur conjoint, ses frères Gilles (Yolande Rainville) et Gabriel (Henriette Lafortune), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille de M. Parent vous accueillera le vendredi 30 novembre de 19h à 22h et le samedi 1er décembre dès 9h au :www.centrefunerairejoliette.comLes funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre à 11h en l'église de la paroisse Ste-Thérèse. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons pour les soins palliatifs de la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière (CHRDL).