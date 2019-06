Comment se transforme le cerveau de notre ado?

Le passage de l’enfance à l’adolescence est une période de grands défis, à la fois pour les jeunes et pour les adultes qui les entourent. Pour nous aider à traverser cette étape, Marie-Josée Gauvin explique comment le cerveau de nos ados fonctionne.

On devient adulte à 18 ans, c’est vrai. Mais notre cerveau, lui, est adolescent jusqu’à l’âge de 24 ans. À partir de 12 ans environ, nous subissons une poussée de croissance et de maturation sans précédent. Le taux d’hormones augmente, mais ce que vivent les ados est surtout causé par des modifications de leur cerveau. Comprendre ces mécanismes aide à trouver des moyens plus efficaces d’intervenir.

Que se passe-t-il?

L’adolescence n’est pas qu'une période d’immaturité. C’est une phase importante de la vie où on teste les limites, on explore l’inconnu et on découvre les traits de caractère qui nous définiront en tant qu’adulte.

Faire face aux adolescents

Pour les parents, le défi consiste à accueillir ce qui est en train de se passer en restant réceptifs et sensibles au lieu de réagir de façon impulsive. Bref, il vaut mieux parler et encourager que punir et interdire.

Priver notre adolescent d’un exutoire créatif qui le passionne enclenche un cycle de rejet mutuel. Il est préférable de lui expliquer les conséquences négatives, en lui permettant de continuer à faire ce qu’il aime et en gardant le lien de confiance, mais en lui donnant des règles strictes.

La meilleure forme d’éducation pour favoriser l’épanouissement de l’adolescent est d’être présent.