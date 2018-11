Diana Krall, le rêve d’une jeune chanteuse

En 1993, nous étions au Festival de jazz. Grâce au flair d’André Ménard, le grand gourou de la programmation, une jeune chanteuse et pianiste, protégée du légendaire Oscar Peterson, faisait ses premières armes dans la défunte salle du Musée Juste pour rire. Avec le contrebassiste Jeff Clayton et le batteur Jeff Hamilton, elle nous présentait Stepping Out, sorti de la fonderie de la petite compagnie de disques montréalaise Justin Time. La suite, tout le monde la connait. Repérée par le puissant producteur Tommy Li Puma, elle fracassera des records de ventes et deviendra l’interprète la plus couronnée de l’histoire du jazz.



À la manière d’Oscar et de Nat King Cole



Même si je ne retrouve pas mes notes de l’époque, je me souviens très bien de cette frêle jeune dame. Avec la sortie du disque : Stepping Out, rematricé, comprenant un inédit et vivifiant de Summertime,

nous sommes en mesure d’entendre à quel point, Oscar Peterson et dans une moindre mesure Errol, Garner ont eu comme influence sur son jeu. Sans jamais bouleverser quoi que ce soit, et faisant, de la tradition son crédo, Diana Krall venait de trouver une niche qui allait lui assurer le succès. Avec délice, et un brin de nostalgie, nous avons réécouté Straighten Up and Fly Right,

dabs la plus pure tradition Nat King Cole,

Frim Fram Sauce

ou This Can’t Be Love.

Disons-le, cette réédition est devenue un classique.

Voici un joli cadeau de Noël.