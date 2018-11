Direction du Bloc: Yves-François Blanchet «très optimiste d’aller au-delà de 20 sièges» aux prochaines élections

Le candidat à la direction du Bloc québécois Yves-François Blanchet s’est dit optimiste de remporter «au-delà de 20 sièges» aux prochaines élections fédérales.

«N’importe quoi entre 12 et 40 sièges me rendrait heureux, parce que ce serait une progression», a affirmé M. Blanchet en direct sur QUB radio.

«Je suis très optimiste pour aller passablement au-delà de 20 sièges et on pourra commencer à rêver à plus selon nos performances des prochains mois», a-t-il poursuivi en entrevue avec Antoine Robitaille à l'émission Là-haut sur la colline.

Si le Bloc québécois peut être perçu comme une «galère» par certains électeurs, l’ancien ministre péquiste a insisté sur la nécessité et la pertinence du parti souverainiste à Ottawa.

Il a soutenu que les Québécois ont «essayé quatre ans de NPD» et «trois ans maintenant de libéraux» et «que ça ne nous a rien donné».

Pour Yves-François Blanchet, il est «fondamental» qu’un parti «parle juste pour le Québec» à Ottawa pour «dire oui à ce qui est bon pour le Québec et non à ce qui n’est pas bon pour le Québec».

Le passage de Martine Ouellet

Au micro d'Antoine Robitaille, M. Blanchet a également défendu Martine Ouellet qui «n’est certainement pas la seule en cause dans les divisions» qui ont marqué la formation politique au cours des derniers mois.

Il a toutefois assuré revenir alors que «tous les morceaux du Bloc sont revenus à l’intérieur d’une même organisation et d’un même caucus».