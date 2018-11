«Je ne peux plus juste chialer» comme dans l'opposition, soutient Éric Caire

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, a reconnu qu’il ne peut «plus juste chialer» comme lorsqu’il était dans l’opposition.

«Je pense que je me débrouillais pas pire et je vais essayer d’être aussi bon dans la décision que dans le chialage, a-t-il lancé en entrevue avec Jonathan Trudeau. On n’est plus un spectateur, on n’est pas un gérant d’estrade, maintenant, on a les leviers du gouvernement entre les mains.»

«À partir de maintenant, on prend des décisions, ça va impliquer des milliards de dollars», a soutenu M. Caire en direct sur QUB radio.

Il a ajouté que les décisions qu'il prendra au gouvernement sont susceptibles de toucher des milliers, voire des millions de personnes. «Les épaules viennent de s’alourdir un peu», a-t-il reconnu.

ÉCOUTEZ l’entrevue complète d’Éric Caire à l’émission Trudeau le midi:

Par ailleurs, comme ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Caire a dit souhaiter «dessiner le gouvernement de demain», le «gouvernement du futur».