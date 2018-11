Ève Landry et Guylaine Tremblay soulignent la fin du tournage d'Unité 9 et les fans sont déjà en deuil

Ève Landry et Guylaine Tremblay ont toutes les deux souligné les derniers moments de tournage de la saison d'Unité 9 dans leurs réseaux sociaux respectifs.

La dernière saison vient tout juste d’être terminée et les comédiennes de la série diffusée depuis maintenant sept ans à la télé québécoise étaient émues au moment de lui dire adieu.

Ève Landry, qui joue le rôle de Jeanne, a tenu à adresser un message d’adieu aux auditeurs et à toute l’équipe derrière la série populaire.

«Ça y est. Dernier jour de tournage. Sept ans en d'dans, c’est long. C’est imposant. Ça marque, ça bouge, ça touche. Je suis arrivée dans la cour des grands. Je les ai regardés et j’ai eu envie d’essayer de faire comme eux. Du mieux que j’ai pu, chaque jour. Je me souviendrai de chacun des membres de cette si extraordinaire équipe.

«Ils auront vu naître ma grande Fred, mon gros Louis et ma p’tite Jeanne. Celle qui veut donc paraître forte, mais qui casse de partout. Je vous laisse découvrir l’état dans lequel je vous la laisse.

«Vous semblez l’avoir aimée autant que je l’ai aimée, et ça, c’est pas mal plus touchant que la fin d’une histoire. Merci d’y avoir cru. Toutes ces années.»

Guylaine Tremblay a également dit adieu à son personnage marquant de Marie Lamontagne en partageant une photo des derniers instants.

«Une scène! Il me reste une seule scène à jouer avant de dire adieu à Marie Lamontagne!»

Les fans de la série ont été nombreux à commenter sous les publications des comédiennes et certaines personnes n'étaient pas prêtes à dire adieu à leurs prisonnières préférées.

Capture d'écran Facebook

Capture d'écran Facebook

Capture d'écran Facebook

Capture d'écran Facebook

Capture d'écran Facebook

Unité 9 se terminera après les Fêtes avec 12 épisodes diffusés jusqu'au mois de mars.