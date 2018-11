LAFRAMBOISE, Germain



De Saint-Placide, le 21 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Germain Laframboise, époux de Mme Diane Lecompte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie (Guillaume) et Émilie (Maxime), ses 2 petits-enfants Raphaël et Emma, ses frères et soeurs Marcel, Lise, Nycole, feu Louis, feu Michel, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre à 14h en l'église de Saint-Placide. La famille sera présente dès 13h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison SERCAN de Saint-Eustache.