Infrastructures de l’eau: les villes liées s'inquiètent du sous-investissement

MONTRÉAL – Même si elles ont l’intention d’appuyer le budget de l’administration de Valérie Plante, les villes liées s'inquiètent du sous-investissement de Montréal dans le service de l’eau afin de rattraper le déficit d’entretien des infrastructures, qui «prend du retard».

L’Association des municipalités de banlieue a déposé mardi un rapport minoritaire à la suite de l’étude du budget et du programme triennal d’immobilisations (PTI) de la Ville.

Bien qu’elles qualifient «d’immense progrès» le budget 2019 par rapport à 2018, les 15 villes liées de l’île ont tout de même émis certaines craintes, entre autres face au rattrapage du déficit d’entretien des infrastructures de l’eau, estimant que les investissements actuels ne sont pas suffisants.

La Ville de Montréal a indiqué la semaine dernière qu’il faudrait investir chaque année de 625 à 800 millions $ pour maintenir ses actifs et rattraper le déficit, qui s’élève actuellement à 3,5 milliards $. Cependant, seulement 1,5 milliard $ est prévu pour les trois prochaines années, dont près de 482 millions $ en 2019.

«On aimerait qu’un plan nous soit donné sur la façon dont ils vont récupérer le déficit d’entretien. On prend du retard, on ne prend pas de l’avance», a réagi mardi le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a soutenu que son administration souhaitait s’éloigner d’une certaine tradition des années passées où des investissements plus importants étaient prévus, mais avec un taux de réalisation moindre. «On veut que notre taux de réalisation soit le plus prêt, soit collé à ce qu’on va faire. On dit précisément combien argent investi et on va le faire», a-t-elle assuré, rappelant que les investissements dans le secteur de l’eau sont toujours en croissance.

Contrôle de la dette

Georges Bourelle s’est aussi dit inquiet de la croissance de la dette de la Ville, qui s’élèvera à 5,9 milliards $ soit 112 % de ses revenus annuels. Cela fait en sorte que la Ville dépassera la limite d’endettement de 100 % prévu à la Politique de gestion de la dette.

«Quand on regarde les projets futurs dans le PTI, on a de forts doutes que la dette va pouvoir être diminuée à 100 %, a-t-il déclaré. On demande au comité exécutif d’adresser cette situation-là et de revenir avec un plan pour retourner à 100 % d’ici 3 ans.»

Valérie Plante a souligné que son administration s’est assurée avec les agences de dotation que la Ville était en bonne posture face à la gestion de la dette, et qu’elle augmentait les paiements au comptant.

L’opposition s’est inquiétée mardi de «l’explosion des dépenses» prévue par l’administration, qui a tendance, selon elle, à dépenser «sans se soucier des conséquences sur l’accroissement de la dette et sur la capacité des générations futures».