Je n’avais pas mesuré l’étendue du risque que je prenais

Je suis un homme de 40 ans de belle apparence, mais qui n’en a jamais abusé, même si je plais aux femmes. Par contre, j’ai toujours eu du mal à m’attacher. Sans être un chasseur conquérant qui se fiche de faire du mal, je pense que ma jeunesse dans une famille dysfonctionnelle où ma mère ne m’aimait pas, m’a rendu frileux à me laisser aller à aimer véritablement.

Je vous écris aujourd’hui parce qu’il m’arrive quelque chose que je n’avais pas prévu. Lors d’un voyage organisé dans le sud par ma compagnie l’an dernier, j’ai fait la connaissance d’une femme mariée qui travaille dans une autre succursale que moi. Ça a fait des étincelles entre nous, et pour la première fois de ma vie, je me sentais véritablement accroché. Même si elle était mariée, on a continué à se voir à notre retour à Montréal.

Son mariage battait de l’aile et elle songeait sérieusement au divorce. Mon arrivée dans sa vie semblait lui donner l’opportunité de le faire plus vite que prévu. Mais quand elle a décidé d’annoncer la chose à son mari et père de ses deux enfants, il l’a suppliée d’entreprendre une thérapie conjugale pour voir si les choses ne pouvaient pas s’arranger.

Même si je ne le lui ai jamais dit clairement, elle savait que j’éprouvais des sentiments pour elle, et tout en m’assurant que la porte n’était pas définitivement fermée pour moi, elle m’a demandé de ne plus la contacter pour faire cette démarche dans la plus grande honnêteté vis-à-vis de son mari.

Avoir suivi ma nature profonde, j’aurais coupé net avec elle, mais pour la première fois de ma vie, j’avais envie de l’attendre un peu. Je sais que je me devais de respecter son choix en m’abstenant de l’appeler, comme elle me l’avait demandé. Mais au bout de huit mois, je commence à trouver ça long. Pensez-vous qu’elle était sincère en me laissant une « porte ouverte » ?

S.P.

Elle seule peut répondre à cette question. Et même si elle l’était au moment où elle l’a dit, il se peut que les choses aient changé à la suite de sa thérapie conjugale. La seule façon de faire la lumière là-dessus serait de la contacter pour en avoir le cœur net. Car entre vous et moi, il faut aussi vous protéger, et pour ce faire, vous n’avez pas à l’attendre indéfiniment. Dans ce genre de situation, il ne faut pas rester passif plus que ne le veut la logique. Et si la peur du rejet vous fait peur, pour souffrir le moins possible, il faut tourner la page et aller vers l’avenir. Vaut toujours mieux effectuer une coupure radicale plutôt que maintenir une situation floue qui entretient un vain espoir.