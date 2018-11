Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA : Le livre de Green

Inspiré d’une histoire vraie, le film Le livre de Green raconte l’amitié inattendue entre le pianiste célèbre afro-américain Don Shirley et l’agent de sécurité italo-américain Tony Lip. C’est donc en 1962, que les deux hommes se rencontrent, lors de la tournée de huit semaines du musicien classique dans le Sud très conservateur des États-Unis. Comme les Noirs ne sont pas toujours la bienvenue dans cette partie du pays, le duo devra se référer au « livre de Green » pour leur indiquer quels établissements sont sécuritaires pour les personnes de couleur. Cette comédie dramatique vous réchauffera le cœur à coup sûr.

*Sorti le 21 novembre

Je sors

ÉVÉNEMENT

La 15e édition du Souk

Le grand bazar du Souk est de retour pour une 15e édition, jusqu’au 2 décembre prochain. Profitez de ce grand marché de design qui met en vedette des créations d’artisans et de designers locaux. C’est également l’occasion parfaite pour y faire vos emplettes des Fêtes et mettre la main sur des articles déco pour la maison, des produits gourmands, des accessoires mode ou encore des soins de beauté.

* Aujourd’hui dès midi à la Société des Arts Technologiques, 1201 Boulevard Saint-Laurent

CONFÉRENCE

Elle a dit

L’Hôtel W de Montréal récidive à sa série de conférences Elle a dit où plusieurs panélistes montréalaises féminines de différents domaines prennent la parole, question de faire découvrir leur passion. Pour cette troisième édition, le thème portera sur les coulisses de l’industrie musicale avec Sara Dendane, Catherine Simard, Joëlle Bertrand et Julie Gariépy. Les places étant limitées, vous devez faire vite pour réserver votre billet sur eventbrite.ca.

*Ce soir à 17h30 à l’Hôtel W, 901 Square-Victoria

THÉÂTRE

Pigiami

Le plus féérique spectacle du temps des Fêtes est de retour à la Maison du Théâtre avec Pigjami, qui veut dire pyjama en italien. Sur les planches, on retrouvera deux gamins espiègles qui inventeront toutes sortes de jeux farfelus à l’heure d’aller au lit. Au fil de leur histoire imaginaire, on est plongé dans la folie de leur monde, où tout devient possible.

*Aujourd’hui à 15h à la Maison du Théâtre, 1001 rue Lenoir

HUMOUR

Je m’en occupe!

L’humoriste Philippe Laprise présente son troisième one-man show Je m’en occupe!. L’homme comique qui a entamé la quarantaine aborde différents sujets comiques sur cette nouvelle étape de sa vie : la santé, l’apparence, la famille et d’autres petits problèmes qui surgissent dans la vie. Son quotidien banal est raconté avec des anecdotes plus drôles les unes que les autres. Gageons qu’on retrouvera tous un peu de Philippe Laprise dans chacun de nous.

* Ce soir soir à 20h au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

DANSE

De la glorieuse fragilité

La chorégraphe québécoise Karine Ledoyen réunit sur scène une vingtaine de danseurs professionnels qui ont tous quitté la danse et qui s’ouvrent sur la fragilité et le temps éphémère lorsqu’on est danseur. L’amalgame de leurs témoignages devient une trame narrative et avec ces histoires, d’autres danseurs sur scène se déploient au rythme de celles-ci. On célèbre simplement la danse.

*Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Je reste

TÉLÉ

XOXO - La finale

C’est ce soir qu’aura lieu la grande finale de la télé-réalité de XOXO. Après 11 semaines de glamour, d’amour, de chicanes et de voyages à faire rêver, un couple sera couronné gagnant de cette grande aventure. Pour cette grande finale, le couple chanceux remportera la somme de 100 000 $ ainsi qu’une location d’un an d’un condo à Miami.

*Ce soir à 19h30 à TVA

LIVRE

Underground airlines

Imaginez une Amérique où l’esclavage n’aurait jamais été aboli. Dans ce thriller de Ben H. Winters, on change le cours de l’histoire, où Abraham Lincoln fut assassiné juste avant son investiture, où la Guerre de Sécession n’a jamais eu lieu et finalement où l’esclavage est encore légal dans quatre états aux États-Unis. On retrouve donc le personnage de Victor, un esclave qui a échappé à son sort sur la plantation. Toutefois, il se fait attraper par la police qui lui demande de devenir agent de filtration...

*Sorti le 28 novembre

DVD

Le rire de ma mère

Le drame belge mettant en vedette l’actrice québécoise Suzanne Clément raconte l’histoire d’Adrien, un adolescent introverti, qui souhaite avoir assez de courage pour jouer dans une pièce de théâtre à l’école. Entouré de ses parents divorcés qui s’entendent à merveille, il se pose des questions sur l’état de santé de sa mère... qui n’a aucune retenue sur ses agissements extravagants.

*Sorti le 27 novembre