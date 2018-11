«Je vais garder la rondelle, c’est certain» - Jonathan Huberdeau

Jonathan Huberdeau a atteint un plateau symbolique en marquant son 100e but dans la Ligue nationale, lundi soir.

S’il ne se souvient plus de son 50e, son premier et son 100e resteront à jamais gravés dans sa mémoire.

«Je vais garder la rondelle, c’est certain, a lancé Huberdeau en entrevue à TVA Sports. Ça va me rappeler des souvenirs toute ma vie. J’espère me rendre à 200 ou 300, on verra bien.»

«Ton premier but, tu t’en souviens toute ta vie. C’était contre le gardien des Hurricanes Cam Ward. Mais mon 50e, je ne m’en rappelle plus!»

À 25 ans, Huberdeau est en voie de connaître sa meilleure saison, lui qui a récolté 22 points en autant de rencontres jusqu’à maintenant. L’an passé, il a eu des sommets personnels avec 27 buts et 42 aides.

«Quand tu as un point par match, ça veut dire que tu aides l’équipe offensivement. C’est mon but. Je ne pense pas vraiment aux points, mais plutôt aux victoires. La victoire d’hier [lundi] était importante. Il faut continuer comme ça parce qu’on n’a pas le début de saison qu’on voulait.»

Par ailleurs, au cours de l’entrevue, il a également été question de l’association entre Huberdeau et une compagnie de bonbons qui a créé les «Huby Snacks», vendus pendant les matchs des Panthers.

«J’ai choisi quatre sortes de bonbons. Tout l’argent amassé va à mon école secondaire. Je trouve ça important. Et c’est le fun de manger des bonbons!»