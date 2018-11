Laïcité et immigration: les Québécois influencés par les médias, selon QS

QUÉBEC | Les Québécois ont été influencés par les médias à voir l’immigration et la présence des signes religieux dans la société comme un problème, selon Québec solidaire.

Un sondage de la firme CROP réalisé pour le compte de Radio-Canada démontre que le deux tiers des Québécois sont d’accord avec le projet du gouvernement Legault de réduire les seuils d’immigration à 40 000 personnes. Une majorité de gens appuient également la CAQ dans son désir d’interdire les signes religieux apparents chez les employés de l’État en position d’autorité, notamment chez les enseignants.

Selon le leader parlementaire solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, il n’y a pas de crise de la diversité religieuse au Québec, contrairement à la pensée populaire.

«Il n’y a pas de crise sur le terrain, toutes les statistiques le montrent, mais oui, il y a une perception d’une crise dans la population et cette perception-là, elle est alimentée par des groupes et des individus dans la société qui martèlent depuis dix ans dans l’espace public, à coup de chroniques et d’opinions, qu’il y a un énorme problème avec la présence du religieux dans notre société. Et les sondages comme ceux d’aujourd’hui sont en partie le reflet de ce martèlement dans l’espace public», a-t-il dit, mardi, en conférence de presse, à quelques heures de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale.

Sa chef parlementaire, Manon Massé, ne va pas jusqu’à dire que les Québécois ont été «brainwashés». Elle estime néanmoins que la population a certainement subi de «l’influence»

«À force de te faire dire que l’immigration c’est un problème, que les individus devraient être laïcs ou ne pas avoir de signes religieux dans la fonction publique, à force de répéter que même les professeurs, les enseignantes, ont un pouvoir sur les enfants, alors qu’on était clair sur le pouvoir coercitif avec (le rapport) Bouchard-Taylor, c’est sûr que ça finit par influencer la pensée !», a-t-elle affirmé.