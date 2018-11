Le musicien Paul Daraîche se confie sur sa grave maladie du coeur

Paul Daraîche a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il traverse actuellement une période difficile en ce qui a trait à sa santé.

En effet, l’homme de 71 ans aurait des problèmes cardiaques qui doivent être réglés au plus vite à l’aide d’une opération à cœur ouvert. Le musicien s’est confié avec beaucoup d’émotions à ce sujet sur Facebook.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«Après avoir consulté mon médecin, le diagnostic est tombé et voilà: mon cœur a besoin d’un peu, voire d’une majeure « réparation » ce verdict me fait peur, non pas que je craigne la mort, mais en même temps, je suis conscient que si je ne me soumets pas aux instructions de mon médecin, il est clair que je ne pourrai plus serrer dans mes bras ceux que j’aime, que je ne pourrai plus vous rencontrer, vivre avec vous (mon équipe, mes musiciens, mes techniciens, etc) ce qui me fait vibrer le plus au monde...», indique-t-il dans on message Facebook.

Ce n’est pas sans stress que le chanteur country subira cette opération importante.

AGENCE QMI

«Je dois être opéré à cœur ouvert prochainement, je serai malgré moi et pour la première fois de ma vie, contraint de m’arrêter pour... un mois? deux mois? trois mois? Je ne sais trop, mais une chose est certaine, je devrai prendre le temps qu’il faudra pour me remettre sur pied. Est-ce que j’ai peur? La réponse est oui! cet inconnu m’effraie bien sûr, mais je me sais bien entouré, j’ai une famille extraordinaire que j’aime et qui est toute ma vie, j’ai un public fidèle depuis plus de 50 ans, j’ai une équipe formidable qui me permet de vivre mes plus grands rêves et... j’ai de bons médecins en qui j’ai vraiment confiance», mentionne Paul Daraîche dans son message.

Sous la publication, les commentaires en soutien au chanteur pleuvent et tous offrent leurs meilleures pensées à l'homme de 71 ans durant cette épreuve.