Le Québec a maintenant son école du rock!

Vous vous rappelez la comédie L’école du rock avec Jack Black ? Comment pourrait-on imaginer un pareil scénario dans le quotidien d’une école primaire ?

Grâce à Maxime Desrosiers, chanteur de Mordicus, 24 élèves de l’école Le Roseau à Chicoutimi auront la chance de vivre une expérience semblable à celle des enfants dans ce film.

L’école du rock, réalisé par Richard Linklater, raconte l’histoire d’un musicien déchu, Dewey Finn, abandonné par son groupe. Bref, sa carrière ne va nulle part. Exit les grands rêves de compter parmi les plus grands rock stars de la planète.

En se faisant passer pour son frère enseignant, Dewey Finn (interprété avec brio par Jack Black) réussit à se faire engager comme professeur dans une école primaire des plus réputées. Il va former un groupe de musique avec ses élèves en leur faisant croire qu’il s’agit d’un projet pédagogique spécial... tout en demandant aux enfants de ne parler à personne de ce petit projet.

À l’école Le Roseau de Chicoutimi, l’école du rock n’a toutefois rien de secret. Évidemment, les parents et la direction de l’établissement sont au courant.

Le musicien pilotant le projet, lui, est loin d’être déchu. Lui-même enseignant à l’école Le Roseau, Maxime Desrosiers semble avoir trouvé le projet rêvé pour combiner ses deux passions : la musique et l’enseignement.

Rock on! dès janvier

Cette école du rock bien réelle regroupera des jeunes de la première à la sixième année.

Le programme débutera dès le mois de janvier et se déroulera jusqu’au mois de mai.

Un après-midi par semaine, les 24 élèves impliqués assisteront à des ateliers touchant les divers aspects de la formation d’un groupe rock.

Maxime Desrosiers se rappelle quel a été l’élément déclencheur à l’origine du projet:

«C’est quelque chose que j’ai commencé sur l’heure du midi en parascolaires avec deux frères. Un qui jouait de la batterie en première année et un qui jouait de la guitare en quatrième année. Pis j’ai commencé à jammer avec eux autres parce qu’ils aimaient ça. Et ça les motivait pour l’école. Tranquillement, on a greffé des chanteurs et des chanteuses à ça. Et depuis 4 ans, ça a pris de l’ampleur. »

Tellement d’ampleur que la direction a approché Maxime Desrosiers pour élaborer un véritable programme éducatif basé sur ses répétitions avec les jeunes.

Pas juste pour le show

Cette école du rock nouveau genre ne se limitera pas qu’à l’aspect purement musical ou scénique du rock. L’école est même appelé à se transformer en compagnie de disques ou en maison de production le temps du programme!

Que ce soit la préparation d’un véritable spectacle présenté à la fin de l’année, la mise en marché associée à l’événement ou les diverses techniques de scène, rien ne sera négligé pour initier les jeunes à une véritable expérience artistique professionnelle.

En tout, neuf ateliers seront proposés aux enfants.

Pendant que certains étudiants vont monter le groupe de rock en tant que tel, d’autres vont découvrir les rudiments du son et de l’éclairage. On a même pensé à leur montrer des techniques pour les décors, les costumes, la coiffure et le maquillage!

L’aspect promotionnel sera aussi intégré à l’ensemble du projet. Ainsi, les élèves apprendront à tourner un vidéoclip en plus de se familiariser avec la publicité, le marketing, le journalisme, la danse et le théâtre.

Les plus jeunes du premier cycle assisteront même à des ateliers de motricité pour bien développer la rythmique.

Et même si leurs responsabilités diffèrent dans le projet, les jeunes devront apprendre à travailler ensemble. Les équipes ne seront pas cloisonnées dans leur sphère d’activité.

Selon Maxime Desrosiers, « le spectacle à la fin de l’année, c’est pas la fin en soi. C’est pas ça le but ultime. Le but ultime c’est de développer les compétences des jeunes et piquer leur curiosité. »

Le rock, c’est pas gratuit (malheureusement)

Avec l’appui financier de Desjardins, le programme a été prévu pour une durée de 3 ans.

Et l’école du rock prévoit de dépenser beaucoup pour la première année. Ne serait-ce que pour l’achat d’instruments.

Mais, pour le chanteur de Mordicus, cette étape est primordiale:

« Cette année on a beaucoup d’achats à faire. On a besoin de plus d’argent les premières années. Je veux acheter des instruments. Je veux que les jeunes puissent toucher à des instruments. (...) Une guitare, une basse, c’est pas des instruments que les enfants voient souvent. Une batterie, un piano... Des fois, ils touchent à une flûte. Ils touchent aux petites percussions. Mais c’est impressionnant une batterie quand même! Ça marque pas mal plus l’imaginaire. »

En souhaitant que cette expérience soit renouvelée un peu partout au Québec et ainsi assurer la pérennité du rock !

Pour entendre la chronique Disque Dur sur l'école du rock de Maxime Desrosiers à Dutrizac de 6 à 9 sur QUB Radio.